Еврокомиссия предоставляет Украине очередной макрофин на €1,5 млрд

Украина получит от Еврокомиссии четвертый транш макрофинансовой помощи объемом €1,5 млрд.

Об этом сообщила представитель Европейской комиссии Дана Спинант.

— Это четвертая выплата пакета макрофинансовой помощи плюс, общая сумма которого составляет €18 млрд в этом году. Эта помощь позволит Украине поддерживать макроэкономическую стабильность и восстанавливать критическую инфраструктуру, разрушенную Россией в ходе агрессии, — подчеркнула она.

16 января Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий предоставление в 2023 году нового пакета макрофинансовой помощи на €18 млрд.

Предыдущий транш в рамках годового пакета макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд Украина получила 25 апреля.

Эти средства позволят Украине закрывать наиболее насущные потребности в условиях войны. Платежи будут поступать стабильно в течение 2023 года.

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