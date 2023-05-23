Еврокомиссия предоставляет Украине очередной макрофин на €1,5 млрд
Украина получит от Еврокомиссии четвертый транш макрофинансовой помощи объемом €1,5 млрд.
Об этом сообщила представитель Европейской комиссии Дана Спинант.
— Это четвертая выплата пакета макрофинансовой помощи плюс, общая сумма которого составляет €18 млрд в этом году. Эта помощь позволит Украине поддерживать макроэкономическую стабильность и восстанавливать критическую инфраструктуру, разрушенную Россией в ходе агрессии, — подчеркнула она.
16 января Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий предоставление в 2023 году нового пакета макрофинансовой помощи на €18 млрд.
Предыдущий транш в рамках годового пакета макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд Украина получила 25 апреля.
Эти средства позволят Украине закрывать наиболее насущные потребности в условиях войны. Платежи будут поступать стабильно в течение 2023 года.
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш