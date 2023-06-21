Россия остается источником угроз для безопасности Чехии на ближайшие десятилетия – МИД
Если не произойдет фундаментальной трансформации российского общества, Москва будет оставаться источником угроз и рисков для безопасности Чехии и Европы в ближайшие десятилетия.
Об этом говорится в отчете МИД Чехии по пересмотру отношений с Россией, который одобрило чешское правительство в среду, 21 июня.
В документе говорится, что ряд санкций против России останутся в силе в ближайшие годы. А руководство РФ и в дальнейшем будет считать Чехию, Европейский Союз и НАТО своими врагами.
Согласно документу, чешская политика в отношении России будет определяться такими задачами: содействие победе Украины, сотрудничество с союзниками, содействие международной изоляции России, минимизация ее влияния в Чехии, укрепление обороноспособности, устойчивости и противодействие гибридному влиянию России или скорейшее достижение независимости от поставок сырья или других товаров из РФ.
Другими задачами, по мнению МИД Чехии, является поддержка Украины и других государств-соседей ЕС, которые сталкиваются с последствиями войны, а также работа с русским меньшинством в Чехии.
Чешская дипломатия считает, что контакты с официальными российскими структурами должны и в дальнейшем ограничиваться базовым уровнем в четко определенных сферах, согласованных с МИД.
— Мы подвели итоги по всем министерствам, некоторые международные договоры были денонсированы, некоторые обязательства были взяты. Все это было ускорено агрессией России против Украины, которая также трансформировала международную среду, — сказал глава МИД Чехии Ян Липавский.
По мнению министерства, Россия своей войной против Украины и враждебным поведением в отношении Запада подтвердила, что она является главной угрозой для безопасности, свободы и демократии, а также для всего демократического мира.
МИД отмечает, что агрессивность нынешнего российского режима может расти как внутри страны, так и за ее пределами. По данным МИД, все министерства сократили двустороннее сотрудничество. Хотя они не заинтересованы в расторжении имеющихся соглашений, реализация многих из них была приостановлена или не осуществляется.
Источник: České noviny
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