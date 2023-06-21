Росія залишається джерелом загроз для безпеки Чехії на найближчі десятиліття – МЗС

Якщо не відбудеться фундаментальної трансформації російського суспільства, Москва залишатиметься джерелом загроз і ризиків для безпеки Чехії та Європи на найближчі десятиліття.

Про це йдеться у звіті МЗС Чехії щодо перегляду відносин із Росією, який схвалив чеський уряд у середу, 21 червня.

У документі зазначено, що низка санкцій проти Росії залишаться чинними у найближчі роки. А керівництво РФ й надалі вважатиме Чехію, Європейський Союз і НАТО своїми ворогами.

Згідно з документом, чеська політика щодо Росії буде визначатися такими завданнями: сприяння перемозі України, співпраця з союзниками, сприяння міжнародній ізоляції Росії, мінімізація її впливу в Чехії, зміцнення обороноздатності, стійкості та протидія гібридному впливу Росії або якнайшвидше досягнення незалежності від поставок сировини чи інших товарів із РФ.

Іншими завданнями, на думку МЗС Чехії, є підтримка України та інших держав-сусідів ЄС, які стикаються з наслідками війни, а також робота з російською меншиною у Чехії.

Чеська дипломатія вважає, що контакти з офіційними російськими структурами мають і надалі обмежуватися базовим рівнем у чітко визначених сферах, погоджених з МЗС.

– Ми підбили підсумки щодо всіх міністерств, деякі міжнародні договори були денонсовані, деякі зобов’язання були взяті. Все це було прискорено агресією Росії проти України, яка також трансформувала міжнародне середовище, – сказав глава МЗС Чехії Ян Липавський.

На думку міністерства, Росія своєю війною проти України та ворожою поведінкою щодо Заходу підтвердила, що вона є головною загрозою для безпеки, свободи і демократії, а також для всього демократичного світу.

МЗС відзначає, що агресивність нинішнього російського режиму може зростати як всередині країни, так і за її межами. За даними МЗС, усі міністерства скоротили двосторонню співпрацю. Хоча вони не зацікавлені в розірванні наявних угод, реалізація багатьох з них була призупинена або не здійснюється.

Джерело: České noviny

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