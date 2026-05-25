Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал официальный протест Рико Верховена после чемпионского боя в Гизе и объяснил, почему считает досрочную остановку поединка правильным решением рефери.

Об этом Александр Усик заявил в комментарии после боя, а Рико Верховен опубликовал соответствующий пост в Instagram.

Усик о прекращении боя с Верховеном

После победы техническим нокаутом в 11-м раунде Александр Усик отреагировал на критику решения рефери досрочно завершить чемпионский поединок.

По словам украинца, главная задача арбитра на ринге — сохранить здоровье бойцов.

— Послушайте, это просто разговоры ни о чем. Еще бы два-три удара — и мы не знаем, что могло бы случиться с его головой. Рефери — это человек, который поставлен в ринг для того, чтобы человек как можно меньше пострадал, — сказал Усик.

Украинский чемпион объяснил, что после нокдауна Верховен перестал отвечать на удары и закрылся в глухой блок.

— (Рефери — Ред.) видит со стороны, (Верховен — Ред.) не отвечает, он закрылся в глухой блок и ждал. Один, второй, третий удары. Есть ситуации на ринге, когда бой не останавливали, а парень потом выходит с ринга с головокружением. Упал, в больницу привозят — и умирает через несколько часов, — добавил Усик.

Также боксер подчеркнул, что не видит смысла в спорах вокруг решения рефери.

— Это поговорить об обжаловании. Что вы хотите обжаловать? Как мы вернемся в день боя? Не можем вернуться. Это поговорить два дня об этом, — заявил украинец.

Отдельно Усик прокомментировал собственное выступление в поединке и отметил, что для него главное — результат.

— В моем психологическом портрете есть такой момент: лучше некрасиво победить, чем красиво проиграть. Синяки — это нормально, — подытожил он.

Верховен подал официальный протест: что известно

После завершения поединка Рико Верховен остался недоволен решением арбитра и подал официальный протест.

Нидерландский боксер заявил, что рефери должен был позволить бойцам пройти полную дистанцию в 12 раундов.

— Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно, — написал Верховен в своем Instagram.

Бой завершился за секунду до конца 11-го раунда после того, как Усик отправил соперника в нокдаун и провел серию ударов.

Несмотря на досрочное поражение, на момент остановки боя Верховен лидировал по записям одного судьи, тогда как еще двое фиксировали ничью. По статистике ударов голландец также имел незначительное преимущество.

После поединка тренер Верховена призвал украинца провести реванш.

Напомним, что 25 мая Александр Усик победил Рико Верховена в Гизе и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Поединок завершился техническим нокаутом в 11-м раунде после того, как украинец отправил соперника в нокдаун и продолжил атаку.

Победа над Верховеном стала 25-й в профессиональной карьере Усика и шестой подряд успешной защитой чемпионских поясов в супертяжелом весе.

Источник : Суспільне

