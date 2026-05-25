Во Львове Франковский районный суд продлил меру пресечения для Михаила Сцельникова, обвиняемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата Андрея Парубия.

Об этом сообщает корреспондентка Суспільне Львів из зала суда.

Прокурор заявил о ходатайстве об оставлении обвиняемого под стражей без права на залог. Представитель потерпевших, адвокат Юрий Зоший, одобрил позицию прокуратуры и призвал суд поддержать этот шаг.

По его словам, обвиняемый озвучивал о своем желании попасть на территорию России в результате обмена. По мнению представителя пострадавших, Сцельников может скрываться, если мера пресечения не будет продлена.

Позже стало известно, что содержание под стражей без права на залог для обвиняемого продлили до 23 июля.

Во время заседания по делу об убийстве Парубия суд удовлетворил ходатайство об исследовании фотографий и видеоматериалов с места преступления в закрытом формате.

После этого прокурор начал зачитывать протокол осмотра вещественных доказательств. По его словам, следственные действия происходили в Винниках.

На заседании сам обвиняемый признал, что там он сжигал свою одежду. В то же время прокурор сообщил суду о новых вещественных доказательствах: во время следственных действий правоохранители обнаружили велосипед, который, по предварительным данным, мог принадлежать Сцельникову.

Вскоре он добавил, что по этому делу есть более 30 томов, однако исследовали только первые два. Там речь идет о первичных осмотрах места происшествия, где зафиксированы обстоятельства, и найдены орудия, которыми могли совершить уголовное правонарушение.

В конце августа 2025 года убили Андрея Парубия во Львове. На улице Ефремова в него выстрелил мужчина, после чего бывший спикер Верховной Рады и народный депутат погиб на месте.

