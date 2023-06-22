Салливан и Нуланд поедут убеждать страны Глобального Юга осудить вторжение РФ — FT

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд по просьбе Киева в эти выходные посетят Данию для необъявленной встречи с представителями стран, которые не осудили войну РФ против Украины.

Об этом пишет Financial Times.

Указано, что на встрече будут присутствовать представители таких стран, как Индия, Бразилия и Южная Африка. Также могут приехать и представители Турции и Китая. В то же время источник издания указывает, что список участников еще не окончательный и может измениться.

В статье FT говорится, что запланированная встреча для расширения проукраинской коалиции происходит на фоне беспокойства относительно того, что война РФ против Украины может затянуться.

Ожидается, что Салливан и Нуланд попытаются убедить скептиков отказаться от торговли с Россией и осудить Москву за вторжение.

Ранее лидеры Африки представили 10 составляющих по урегулированию войны РФ против Украины.

Источник : Financial Times

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