Салливан и Нуланд поедут убеждать страны Глобального Юга осудить вторжение РФ — FT
Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд по просьбе Киева в эти выходные посетят Данию для необъявленной встречи с представителями стран, которые не осудили войну РФ против Украины.
Об этом пишет Financial Times.
Указано, что на встрече будут присутствовать представители таких стран, как Индия, Бразилия и Южная Африка. Также могут приехать и представители Турции и Китая. В то же время источник издания указывает, что список участников еще не окончательный и может измениться.
В статье FT говорится, что запланированная встреча для расширения проукраинской коалиции происходит на фоне беспокойства относительно того, что война РФ против Украины может затянуться.
Ожидается, что Салливан и Нуланд попытаются убедить скептиков отказаться от торговли с Россией и осудить Москву за вторжение.
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