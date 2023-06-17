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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Лидеры Африки представили 10 составляющих по урегулированию войны в Украине

Лидеры Африки представили 10 составляющих по урегулированию войны в Украине
Фото: Офис президента

Лидеры стран Африканского Союза видят окончание российско-украинской войны путем дипломатического урегулирования и последующей деэсклации.

Об этом президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил во время пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Основной составляющей, которую мы привезли сюда, является то, что эта война должна быть урегулирована, должен быть мир через переговоры дипломатическим путем,  — сказал он.

Рамафоса добавил, что лидеры стран Африки уверены, что “все войны когда-то заканчиваются”, потому и эта война должна быть завершена “как можно скорее через переговоры и дипломатическим путем”.

— Третьей составляющей для нас является деэскалация конфликта. Сегодня во время нашего визита мы слышали ракетные удары. Такая деятельность не очень хорошо работает по установлению мира. Поэтому мы говорим о необходимости деэскалации по обе стороны, чтобы мир нашел способ прийти и урегулировать ситуацию, — сказал лидер ЮАР.

Четвертым пунктом урегулирования российско-украинской войны Рамафоса назвал суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН.

Пятой составляющей была названа необходимость гарантий безопасности для всех стран.

Шестая составляющая предполагает, что Россия и Украина должны обеспечить движение зерновых и удобрений. Он добавил, что одной из причин приезда сюда лидеров стран Африки является то, что на африканском континенте ощущаются негативные последствия российского вторжения в Украину.

— Наши цены на зерно выросли, у нас также недостаток удобрений, и цены на них повысились, — сказал президент ЮАР.

Седьмым элементом плана по урегулированию войны являются гуманитарные вопросы.

— Нужна гуманитарная поддержка тех, кто стал жертвами войны, кто страдает. Мы поддерживаем эту гуманитарную помощь, — сказал он.

Восьмым компонентом плана Рамафоса назвал обязательный обмен пленными, что будет включать возвращение детей из России.

— Девятой составляющей является послевоенная реконструкция. Должна быть помощь пострадавшим из-за войны. И десятым основным элементом для нас является то, что в ходе наших дискуссий президент Зеленский сказал, что мы должны идти дальше, лучше взаимодействовать со странами Африки, — добавил президент южноафриканского государства.

Кроме Сирила Рамафосы, 16 июня в Киев приехали президент Сенегала Маки Салл, лидер Союза Коморских островов Азали Ассумани, лидер Замбии Хакаинде Хичилема, премьер Египта Мустафа Мадбули, глава МИД Уганды Джедже Одонго и глава Офиса президента Республики Конго Флорент Нциба.

Лидерам стран Африки были показаны последствия военных преступлений РФ, а также они стали свидетелями обстрела украинской столицы Россией.

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Африка, Война в Украине, Владимир Зеленский
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