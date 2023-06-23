Семь лет спустя: стало известно, сколько британцев довольны результатами Brexit

После того, как Великобритания проголосовала на референдуме за выход из Европейского Союза, лишь 18% жителей Соединенного Королевства считают, что Brexit стал успехом для страны.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного аналитическим центром UK in a Changing Europe, которые приводит в четверг газета The Guardian.

Спустя семь лет после референдума, специалисты Public First опросили более 4 тыс. сторонников выхода из ЕС, что они думают о Brexit сейчас. Менее пятой части из них — 18% — сказали, что все прошло хорошо или очень хорошо, 30% сказали, что все прошло ни хорошо, ни плохо, а 26% сказали, что еще слишком рано говорить об этом.

В условиях, когда инфляция застряла на исторических максимумах, а ВВП стагнирует, экономисты все чаще предупреждают о дальнейшем влиянии Brexit на торговлю и инвестиции. Однако менее трети опрошенных сторонников выхода из ЕС (29%) считают, что Brexit оказал негативное влияние на экономику, пишет The Guardian.

Среди тех сторонников выхода из ЕС, которые считают, что Brexit не прошел успешно, многие обвиняют политиков в том, что они плохо справились с этой задачей. Такой точки зрения, в том числе, придерживается бывший лидер Ukip Найджел Фарадж, который недавно заявил, что “Brexit провалился”.

В этой группе 70% заявили, что Brexit мог бы пройти хорошо, и почти половина (48%) считают, что политики могли бы сделать так, чтобы все получилось, но даже не попытались.

Реализация решения о выходе из ЕС неоднократно раскалывала Консервативную партию в течение последних семи лет. Споры вокруг отношений Великобритании с ЕС привели к отставке Терезы Мэй и помогли Борису Джонсону получить большинство в 80 мест в 2019 году, пообещав “довести Brexit до конца”.

Директор организации UK in a Changing Europe Ананд Менон сказал, что разочарование тем, как был проведен Brexit, скорее всего, усугубит недоверие к политикам.

— Хотя очень немногие считают, что Brexit проходит хорошо, большое число покидающих ЕС также полагают, что еще слишком рано выносить окончательное суждение. Многие сторонники выхода считают, что Brexit не был успешным, потому что политики их подвели. Опасность заключается в том, что это приведет к подрыву веры в политику и политиков, — сказал он.

Несмотря на недовольство многих сторонников выхода из ЕС тем, как был проведен Brexit, в опросах мало признаков того, что они полностью изменили свое мнение — возможно, это объясняет нежелание лейбористов и либерал-демократов делать акцент на Brexit в предвыборной кампании.

Подавляющее большинство опрошенных — 72% — заявили, что проголосовали бы снова так же, как в 2016 году, даже зная то, что они знают семь лет спустя; 72% также заявили, что хотели бы прекратить обсуждение Brexit.

Рейчел Вольф, партнер-основатель Public First, сказала, что такие люди, как Найджел Фарадж, “играют на более общем мнении, что политики все испортили”.

— С другой стороны, люди не очень хотят продолжать говорить о Brexit. “Get Brexit done” — т.е. заставить его исчезнуть и перестать говорить о нем — все еще работает, — говорит она.

Напомним, в конце марта Нью-Йорк занял первое место вместе с Лондоном в рейтинге мировых финансовых центров.

Источник : The Guardian

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.