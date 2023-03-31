Март, 30 в 22:23

Нью-Йорк занял первое место вместе с Лондоном в рейтинге мировых финансовых центров.

Об этом говорится в исследовании руководящего органа делового квартала британской столицы (City of London Corporation).

Столица Великобритании в этом году получила оценку в 60 баллов по шкале конкурентоспособности, добавив 1 пункт по сравнению с предыдущим годом. В то же время Нью-Йорк получил сразу два пункта и разделил лидерство вместе с Лондоном, имея 60 баллов.

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Третье место занимает Сингапур (51 балл), четвертое — Франкфурт (46), а пятое — Париж (43).

Британская столица потеряла единоличное лидерство впервые за всю историю составления этого рейтинга, пишет Financial Times. Причиной является Brexit и большая активность других региональных финансовых центров.

— Конкурентное преимущество Лондона в опасности. Нам нужны долгосрочные планы стимулирования роста в финансовом секторе и в секторе профессиональных услуг, — сказал Крис Гейворд из City of London Corporation.

Для стимуляции финсектора и сектора профессиональных услуг ведутся совместные планы вместе с такими корпорациями, как Lloyd’s, Schroders, JPMorgan, EY и Barclays.

В отчете также говорится, что Лондон имеет хорошие показатели по таким параметрам, как инновации, финансовая активность, устойчивость финансовой системы и инфраструктура для ведения бизнеса, а также наличие квалифицированных кадров и благоприятное регулирование.

Но Нью-Йорк опередил столицу Британии в плане инвестиций в технологии и объема заключенных сделок.