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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область

До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область

Колонны наемников ЧВК Вагнера вошли в Московскую область, проезжая через город Барабаново.

Об этом сообщают российские СМИ, отмечая, что до самой российской столицы осталось менее двух часов.

Сейчас колонна с машинами вагнеровцев, вероятно, движется в сторону Москвы беспрепятственно.

Переворот в России — колонны ЧВК Вагнер вошли в Московскую область

Скриншот: Google Maps

Ранее машины ЧВК Вагнера добрались до Липецкой области РФ. Губернатор региона Игорь Артамонов подтвердил это в Telegram.

— По территории Липецкой области движется техника ЧВК Вагнера, — написал Артамонов.

О каких-либо попытках остановить или задержать машины ЧВК Вагнера, двигавшиеся в сторону Москвы, глава области не сообщал.

По информации издания Верстка, колонна проезжает мимо города Елец, расположенного возле федеральной трассы Дон. В самом городе силовики перекрыли въезды и выезды.

По данным издания, колонна находится примерно в 420 км от Москвы.

В Главном управлении разведки считают, что Москва готовится к осаде на фоне “бунта” наемников ЧВК Вагнера во главе с Евгением Пригожиным.

Поскольку вагнеровцы направляются в направлении столицы РФ, российские силовики и военные останавливают движение транспорта и устанавливают патрули.

За последними событиями в РФ можно наблюдать онлайн на Фактах ICTV.

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Москва, ЧВК Вагнера, Росія
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