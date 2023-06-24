До столиці РФ 2 години: колони ПВК Вагнера увійшли у Московську область
Колони найманців ПВК Вагнера увійшли до Московської області, проїхавши через місто Барабанове.
Про це повідомляють російські ЗМІ, зазначаючи, що до самої російської столиці залишилось менше двох годин.
Нині колона з машинами вагнерівців, ймовірно, рухається у бік Москви безперешкодно.
Раніше машини ПВК Вагнера дісталися Липецької області РФ. Губернатор регіону Ігор Артамонов підтвердив це у Telegram.
— По території Липецької області рухається техніка ПВК Вагнера, – написав Артамонов.
Про будь-які спроби зупинити або затримати машини ПВК Вагнера, що рухалися в бік Москви, глава області не повідомляв.
За інформацією видання Верстка, колона проїжджає повз місто Єлець, розташоване біля федеральної траси Дон. У самому місті силовики перекрили в’їзди та виїзди.
За даними видання, колона перебуває приблизно за 420 км від Москви.
В Головному управлінні розвідки вважають, що Москва готується до облоги на тлі “бунту” найманців ПВК Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним.
Оскільки вагнерівці прямують в напрямку столиці РФ, російські силовики та військові зупиняють рух транспорту і встановлюють патрулі.
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