Бунт Пригожина вполне может изменить ход войны в пользу Киева: мировые СМИ о ситуации в РФ

Рост напряженности в отношениях между Россией и группой Вагнера может повлиять на результаты войны в Украине. Бунт раскалывает российскую армию на фоне масштабного контрнаступления Украины против российских войск.

Джессика Генауэр, эксперт по международным отношениям из Университета Флиндерса в Австралии, заявила, что сейчас многое не понятно, ведь ситуация все еще развивается. Но в любом случае ясно, что это плохая новость для Путина и для России.

По ее словам, если бунт в России приведет к большей нестабильности, то это будет говорить о том, что в политической сфере РФ начинают появляться трещины. А все потому что война в Украине для Путина оказалась не успешной, как он того ожидал.

Путин рискует потерять свою железную хватку власти — CNN

Российский президент столкнулся с самой серьезной угрозой своей власти за все 23 года правления. Поразительно видеть, как в одночасье рушится видимость тотального контроля, которую Путин поддерживал все это время.

Все настолько привыкли считать российского диктатора мастером тактики. Но сегодня Путин вынужден признать, что Ростов-на-Дону, главный военный центр, вышел из-под его контроля.

На протяжении нескольких месяцев Пригожин публично ругал руководство Минобороны РФ, наверное потому, что мечтал подтолкнуть Путина к переменам в ведомстве. Но теперь утреннее обращение Путина перечеркнуло эту перспективу. А перед российской элитой стоит экзистенциальный выбор — между пошатнувшимся режимом президента и наемным Франкенштейном, которого Путин создал для выполнения своей грязной работы.

Несколько лет назад критику со стороны Пригожина ему бы не простили. А теперь владелец ЧВК свободно разгуливает по Ростову, открыто намереваясь идти на Москву.

Москва не впервые выглядит такой слабой. Вспомнить атаку беспилотника на Кремль в мае. Уже тогда окружение Путина должно было задаться вопросом, как вообще оборона столицы оказалась настолько слабой.

Сейчас же бунт в РФ вполне может изменить ход войны в пользу Киева. Но Пригожин может не победить и основы кремлевского контроля могут не рухнуть. Но ослабленный Путин может совершать иррациональные поступки, чтобы доказать свою силу.

Серьезный момент для Путина и России

Британское агентство BBC отмечает, что в России пока не переворот, поскольку не было ни одной попытки захватить власть в правительстве. Кроме того, ЧВК Вагнера не представляет российских военных, хотя ее глава утверждает, что имеет широкую поддержку среди них.

Пригожин призывает всех желающих присоединиться к нему и при этом отрицает измену России. Он откровенно критикует Путина, говорит, что тот глубоко ошибается.

Чего же хочет Пригожин? Его идея “марша за справедливость” расплывчата, но его конфликт с военным руководством явно обострился настолько, что он хочет вытеснить их оттуда.

Пригожин уже давно находится в открытой вражде с военным руководством РФ, но сейчас это переросло в восстание. Владелец ЧВК Вагнера уверяет, что его действия не являются военным переворотом.

Пригожин ссорится не с российскими солдатами в Украине, а с “клоунами”, которые ими руководят, утверждает он. Несколько генералов призвали его успокоиться, но, похоже, уже слишком поздно.

Сложившаяся ситуация — это определяющий момент для путинского руководства и сигнал тревоги для россиян. Пока еще слишком рано говорить о том, чем все это закончится.

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