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Ситуация в РФ обостряется: ФСБ и Суровикин призвали вагнеровцев остановиться

Ситуация в РФ обостряется: ФСБ и Суровикин призвали вагнеровцев остановиться
Фото: Getty Images

Российская Федеральная служба безопасности призвала наемников частной компании Вагнера, владельцем которой является Евгений Пригожин, не выполнять пригожинские приказы и отказаться от осуществления любых силовых действий.

Об этом пишет русская служба BBC со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

— Призываем бойцов ЧВК не делать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против русского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию, — говорится в сообщении.

Впоследствии, после заявления ФСБ РФ, появились сообщения от главы ЧВК Вагнер, что его наемники заходят в российский Ростов-на-Дону.

Представители военного командования России, а именно заместитель начальника Генштаба РФ, генерал Сергей Суровикин, который был близок с Пригожиным и наемниками, записал обращение к вагнеровцам, где также просит бойцов из ЧВК остановиться, объясняя свои слова тем, “что противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка”.

Сергей Суровикин призвал вагнеровцев сложить оружие и вернуться в места дислокации, а проблемы решать мирным путем и под руководством Путина.

Неизвестно, руководствуется ли Суровикин только обращением Пригожина, или у него действительно есть информация о движении вагнеровских колонн.

Кроме Суровикина обращение записал и первый замглавы ГРУ, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, который также призвал наемников Пригожина “одуматься”. Алексеев, вслед за ФСБ, назвал действия Пригожина государственным переворотом.

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Ситуация в РФ обостряется: ФСБ и Суровикин призвали вагнеровцев остановиться

Источник: BBC Русская служба
Армия России, ЧВК Вагнера, Росія
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