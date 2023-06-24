Ситуація в РФ загострюється: ФСБ і Суровікін закликали вагнерівців зупинитися

Російська Федеральна служба безпеки закликала найманців приватної компанії Вагнера, власником якої є Євген Пригожин, не виконувати пригожинські накази та відмовитися від здійснення будь-яких силових дій.

Про це пише російська служба BBC із посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ РФ.

– Закликаємо бійців ПВК не робити непоправної помилки, припинити будь-які силові дії проти російського народу, не виконувати злочинні і зрадницькі накази Пригожина, вжити заходів до його затримання, – йдеться у повідомленні.

Згодом, після заяви ФСБ РФ, з’явились повідомлення від очільника ПВК Вагнер, що його найманці заходять у російський Ростов-на-Дону.

Представники військового командування Росії, а саме заступник начальника Генштабу РФ, генерал Сергій Суровікін, який був близьким із Пригожиним і найманцями, записав звернення до вагнерівців, де також просить бійців з ПВК зупинитися, пояснюючи свої слова тим, “що супротивник тільки й чекає, коли в нас загостриться внутрішньополітична обстановка”.

Сергій Суровікін закликав вагнерівців скласти зброю і повернутися в місця дислокації, а проблеми вирішувати мирним шляхом і під керівництвом Путіна.

Невідомо, чи керується Суровікін тільки зверненнями Пригожина, чи в нього дійсно є інформація про рух вагнерівських колон.

Крім Суровікіна звернення записав і перший заступник голови ГРУ, генерал-лейтенант Володимир Алексєєв, який також закликав найманців Пригожина “одуматися”. Алексєєв, слідом за ФСБ, назвав дії Пригожина державним переворотом.

Джерело : BBC Російська служба

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