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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу

Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу
Фото: Getty Images

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Он добавил, что “вагнеровцев” 25 тысяч, и они идут разбираться с этим произволом. После таких па Пригожина сеть взорвалась мемами. Факты ICTV собрали самые смешные из них.

Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу

Так, соучредитель в Национальной платформе устойчивости и сплоченности Олег Саакян обнародовал фото шампанского и написал:

— Конечно, надеяться, что это сейчас быстро завалит РФ не стоит, но… бутылочку “Бахмутского” еще из крымского винограда разлива 2014 года я в холодильник поставлю.

Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу

Кроме того, в Telegram публикуют мемы с танками в Кремле и пишут, что “хочется, чтобы в Москве было так”.

Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу

Кроме того, астролог в Instagram называет эти события в РФ “черным лебедем” и предсказывает, что 29 июня станет показательным в этой ситуации.

Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу

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Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу

Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу

Больше мемов на заявление Пригожина смотрите в галерее.

Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу
Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу
Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу
Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу
Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу
Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу
Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу
Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу
Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу
Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу
Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу
Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу

ЧВК Вагнера, Росія, Сергій Шойгу
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