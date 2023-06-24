Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Он добавил, что “вагнеровцев” 25 тысяч, и они идут разбираться с этим произволом. После таких па Пригожина сеть взорвалась мемами. Факты ICTV собрали самые смешные из них.

Так, соучредитель в Национальной платформе устойчивости и сплоченности Олег Саакян обнародовал фото шампанского и написал:

— Конечно, надеяться, что это сейчас быстро завалит РФ не стоит, но… бутылочку “Бахмутского” еще из крымского винограда разлива 2014 года я в холодильник поставлю.

Кроме того, в Telegram публикуют мемы с танками в Кремле и пишут, что “хочется, чтобы в Москве было так”.

Кроме того, астролог в Instagram называет эти события в РФ “черным лебедем” и предсказывает, что 29 июня станет показательным в этой ситуации.

Больше мемов на заявление Пригожина смотрите в галерее.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.