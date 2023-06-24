Танки у Кремлі та пляшка “бахмутського”: меми на заяву Пригожина щодо конфлікту з Шойгу

Ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Він додав, що “вагнерівців” 25 тисяч, і вони йдуть розбиратися з цим свавіллям. Мережа після таких па Пригожина вибухнула мемами. Факти ICTV зібрали найкумедніші з них.

Так, співзасновник в Національна платформа стійкості та згуртованості Олег Саакян оприлюдним фото шампанського та написав:

– Звісно, сподіватися що це зараз швидко завалить РФ не варто, але… пляшечку “Бахмутського” ще з кримського винограду розливу 2014 року я в холодильник поставлю.

Крім того, у Telegram публікують фото з танками у Кремлі та пишуть, що “хочеться, щоб у Москві було так”.

Крім того, астрологиня в Instagram називає ці події у РФ “чорним лебедем” та пророкує, що 29 червня стане показовим у цій ситуації.

Більше мемов на заяву Пригожина дивіться у галереї.

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