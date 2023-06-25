Кто такой Пригожин и что такое ЧВК Вагнера и частные компании

История частной армии россиянина Евгения Пригожина, которая выросла до нескольких десятков тысяч человек, может подойти к концу.

Минобороны России заявило, что все частные формирования должны присоединиться к рядам российской армии. В ответ Пригожин взял да и сжег контору — опубликовал письмо, в котором написал, что Вагнер получил только за последнее время почти 150 млрд рублей от Минобороны РФ.

Иными словами — признал, что “музыканты” его — просто еще одно ответвление российской армии, так что, мол, мы и так свои.

Так что самозваные атаманы и генералы могут не очень-то и согласиться становиться в ряды официальной российской армии. Учитывая долгий опыт противостояния Пригожина и российских вооруженных сил, которое тянется уже несколько месяцев и напоминает Санта-Барбару.

Из последних достижений — Пригожин поругался с еще одним командиром путинских наемников — Кадыровым, у которого есть своя феодальная армия, которая также не подчиняется никаким органам и институциям в России.

Отношения между ними и так были не очень, Кадыров был нужен Пригожину лишь в качестве связного с Кремлем, ибо гауляйтер Чечни имеет личный доступ к Путину. Как только этот доступ пропал, Пригожин развернулся на полную, и назвал армию Кадырова тем, чем она является — Tik-Tok войсками, которые просто ни на что не способны против серьезно вооруженного противника.

Все это давно было известно в Украине еще с начала полномасштабной войны. Выяснилось, что все эти вооруженные до зубов и грозные, на первый взгляд, космонавты не могут ничего поделать с теробороной, не говоря уже о контрактниках ВСУ.

Максимум — стрелять в тылу по светофорам или терроризировать мирных жителей на оккупированных территориях, как кадыровцы делали, например, в Ворзеле в Киевской области. В ответ кадыровские орлы забили ему стрелку, как гопнику на районе.

Вот это отношения во второй армии мира! Но, конечно, главная линия поведения лидера частной армии — это борьба с вооруженными силами России.

Последняя серия этой мыльной оперы — Пригожинские боевики захватили в плен не кого-нибудь, а целого командира бригады российских вооруженных сил. Вот как он описывает свое пребывание в плену соотечественников:

— Держали в подвале, издевались. Били, не давали спать, трижды вытаскивали из подвала, пытались расстрелять.

Также он заявил, что такие отношения между различными подразделениями российской армии и наемниками Пригожина — нормальное дело. Обыденное просто.

— Был случай угрозы расправы над бойцами роты РЭБ, которых окружили, обещали обнулить, потому что они работали не так, как хотелось вагнеровцам. Были случаи похищения наших бойцов, где против них применялось физическое насилие, унижение человеческого достоинства. Так, был похищен старшина одного из наших батальонов, его пытали, держали голым на полу, брызгали в глаза кислотой, из-за чего он на время потерял зрение, обливали бензином, подносили зажигалку, — сказал командир бригады ВС РФ.

Вот это я понимаю, вторая армия мира! Самое смешное здесь то, что Пригожинская частная армия, которая выросла до нескольких десятков тысяч человек из небольшого подразделения и которая теперь диктует российскому Генштабу, что делать, на самом деле формально в России вне закона.

Законодательство этой недостраны не допускает наемничества и создания частных военных компаний. И на тебе — крупнейшая военная компания, которая вербует зеков по всем зонам Сибири.

И надо сказать, что Пригожин, как и Кадыров — не первые, кто организовывает свои частные армии. В истории это все было, и сегодня мы посмотрим на наиболее яркие примеры наемничества, и чем они заканчивались.

А начнем мы с глубокой древности! Наемники были известны еще во времена древнего Египта. Людей набирали как египетские фараоны, так и их противники — хетты — для усиления войска. Обычно это были нерегулярные подразделения, разведчики, легковооруженные войска.

А в IV веке сами греки, которые за 100 лет до того воевали против Персии и отстояли свою независимость, стали наемниками у персов — они помогали сыну персидского царя Дария Второго — Киру — отобрать трон у его старшего брата. За деньги, конечно. И набралось их аж 10 тыс., грандиозное число, примерно столько их было в легендарной битве при Марафоне.

И они даже одержали победу над войском персов, но случился облом — на завершающем этапе боя их работодатель Кир получил копье в грудь и погиб. Его армия разбежалась, а наемники решили пробиваться на Родину через территорию персидского государства самостоятельно.

Все это описал в прекрасной автобиографии грек Ксенофонт, который сам участвовал в походе. Кстати, до Греции эта толпа, потерявшая треть своего состава, так и не дошла — уже у самой Родины они нанялись на службу к фригийскому царю, но и там не получили денег, взбунтовались, конкретно все пограбили там, и вернулись домой.

Наемников активно использовали и римляне — это были в основном легковооруженные войска, в частности, знаменитые балеарские пращники, с одноименных островов возле Испании, которые метко швырялись камнями во вражескую конницу.

Но больше всего наемников использовал злейший враг римлян — Карфаген. Это была торговая богатая средиземноморская держава со столицей в нынешнем Тунисе, которая фактически всю армию делала из наемников. И именно поэтому в конце концов проиграла Риму.

Потому что наемников Карфаген нанимал так много, часто вместе с командирами, что сам разучился воевать. Римское же общество, которое поставляло своих сыновей, мужей, отцов в армию мобилизовалось максимально, а боевой дух тех, кто защищает свое отечество, был высоким.

И из этого вытекает первый урок истории, который мы с вами усваиваем — государство, которое использует наемников, всегда проигрывает войну против государства, которое применяет армию из собственных граждан, из членов общества, которые объединены национальной идеей и имеют боевой дух и мотивацию сражаться.

Следующий уровень наемничества наступил уже в Средневековье. Первыми наемниками стали викинги. Скорее всего, сам Кий, а также Щек, Хорив и их сестра Лыбидь, были наемниками. Причем, возможно, хазарскими, поскольку Хазарский каганат был тогда супердержавой этих территорий, а само слово “Кий” означало на хазарском языке “берег”.

И как представитель хазар, Кий ходил, в частности, на Византию, и умудрился заключить, как говорит Повесть временных лет, хорошие отношения с кем-то из византийских императоров. Часть историков считают, что это был Ираклий, правивший с 610 по 641 год.

Кстати, о византийских императорах. Они сами с удовольствием нанимали варягов-викингов, которые с Х века стали формировать личную гвардию византийского императора. В средневековой Европе в то время вообще с этим не было проблем. Разбойников легко нанимали феодалы, чтобы они грабили владения их соседей.

Но настоящий расцвет наемничества произошел позже — в северной Италии. И не просто так. В позднем Средневековье этот регион безумно обогатился вследствие торговли Средиземным морем. Где богатства — там приток мигрантов и всплеск рождаемости. Людей было много, работы всем не хватало.

В то же время единого государства в Италии не было, были многочисленные республики — Венеция, Генуя, Пиза, Милан, они постоянно воевали друг с другом. И очень скоро появилась целая прослойка этаких бродячих воинов — кондотьеров, которые за деньги воевали за один город против другого.

Причем можно было в любой момент перебежать на противоположную сторону, если она перед битвой предложит больше денег. Но Италия была тесной, поэтому скоро кондотьеры активно начинают наниматься за рубеж!

Этот опыт перенимают выходцы из немецких земель — ландкнехты. Что и переводится — как “слуга страны”, то есть, наемник. Там также был всплеск рождаемости, перенаселение, куча маленьких немецких государств, которые воевали друг с другом — карта этих княжеств, графств, герцогств напоминала лоскутное одеяло!

И все эти страны нанимали целые подразделения наемников. Зарабатывали наемники много, сколько в своей деревне, работая в поле, не заработали бы за годы. Правда, и жили недолго — их не особо жаловали, а крупные феодалы бросали их в бой первыми, как пригожинских зэков, чтобы сохранить свою гвардию.

Понятно, что смертность тогда была грандиозно высокой, причем половина состава подразделения умирала еще до битвы от всевозможных болезней. Поэтому и нанимали ландскнехтов, особо не рассчитывая платить им полную сумму. Поэтому, когда денег не хватало, наемникам позволяли поживиться тем, что было под рукой. Мирным населением. Вот как описывал ландскнехтов историк Франц Меринг:

— Там, где изгнаны из дома хозяин, его жена и дети, там наступают плохие времена для кур, гусей, жирных коров, быков, свиней и овец. Тогда деньги делят шапками, меряют пиками бархат, шелк и полотно; убивают коров, чтобы содрать с них шкуру; разбивают все ящики и сундуки, и когда все разграблено — поджигают дом. Настоящая игра для ландскнехтов, когда 50 сел и городков пылают в огне.

Апогей этого и тут же упадок — наступил во время Тридцатилетней войны, которая развернулась как война между протестантами и католиками в 1618 году. Австрийская империя Габсбургов воевала против Чехии, Швеции, Дании, Нидерландов и нескольких немецких княжеств, принявших протестантизм и на первых порах активно использовавших наемников.

И здесь взошла звезда австрийского дворянина чешского происхождения — Альбрехта Валенштайна. Валентштайн был миллионером и очень состоятельным аристократом. В 1625 году, когда средства императора для войны с протестантами совсем иссякли, Валленштайн, имевший 30-миллионное состояние, предложил сформировать 50-тысячную армию за свой счет, при условии быть ее главнокомандующим и отбивать расходы на нее контрибуциями с вражеских земель.

И император Фердинанд согласился на это, куда было деваться. Сначала Валенштайн получал одни победы, наняв кучу наемников где только мог найти. Однако из-за готовности бросать людей прямо на вражескую артиллерию, как Пригожин, он начал их терять, и армию надо было чем-то пополнять.

Тогда Валенштайн начал собирать любых маргиналов, разбойников и просто мусор со всей Европы под свои знамена. Его деньги быстро закончились, и он выдвинул новый тезис — война должна кормить сама себя. Ну, то есть, наемники имели право забирать все у местного населения. И орда Валенштайна грабила все — чужих, своих, без разбора.

Даже было такое выражение в Германии тех времен — “саранча Валенштайна”. В результате действий орд наемников Священная Римская Империя, так тогда называлась эта Австрийско-немецкая конфедерация — потеряла до 30% населения, люди называли Тридцатилетнюю войну второй чумой.

Ну, может хотя бы воевала эта орда наемников хорошо? Нет. Как только в войну вмешалась в 1628 году Швеция с новой реформированной армией, созданной по регулярному образцу, из мобилизованных и обученных собственно шведских рекрутов — армия Валенштайна была разгромлена. Он убедился, что сделать ничего не может, и начал ныть, как Пригожин, что ему денег не дали, полномочий, имперская армия его войска не поддерживает, ну и так далее.

Ну картина прямо как в 2023 году, просто YouTube тогда не было. Валенштайн просто рассылал всем письма направо и налево о том, какие все плохие, а он д’Артаньян. Император Фердинанд смотрел на это, а потом отдал приказ непокорного генерала убить, чтобы он не устроил какой-то переворот. И Валенштайна однажды зарезали в спальне.

Кстати, Австрия ту войну в конце концов проиграла. Не в последнюю очередь потому, что армии Нидерландов, Швеции, Франции, выступавших против нее, были сформированы именно из рекрутов. Почему-то император Франц не набирал немецких парней в свою армию, а давал им наниматься в войска Валенштайна.

И здесь у нас урок истории номер два — страна, которая нанимает в частную армию своих же граждан вместо того, чтобы набирать их в рекруты и обучать — проигрывает непременно.

После этого наемничество как массовое явление исчезает довольно надолго. Во-первых, армии тех времен становятся огромными, например, в битвах за Испенское наследство 1700-х годов встречались армии численностью в 100 тыс. с каждой стороны, и такое количество наемников было уже просто не найти.

Во-вторых, все убедились, что единый государственный стандарт — от обмундирования до калибров артиллерии, до стратегии обучения — дают значительно лучший эффект. Впрочем, тогда отношение к наемникам не отличалось от отношения к простым солдатам. Никаких конвенций или правил ведения войны не существовало, поэтому, в принципе, не было такого, что вот ты наемник, значит, мы тебя в плен не берем.

Возрождение практики наемничества состоялось в ХХ веке, и одним из крупнейших применителей наемной силы стали большевики. Поскольку войну против белых и против украинских вооруженных формирований УНР большевики проигрывали на первых этапах, возникла идея использовать наемников.

Первым выдвинул “идею” использовать в карательных акциях против мирного населения китайские отряды — Иона Якир, уроженец Кишинева, который благодаря жестокости стал одним из командиров Красной армии. Он сам создал такой отряд в количестве 530 человек.

Этот отряд не брал пленных, и выполнял любые приказы Якира — вплоть до сожжения людей живьем целыми семьями. Рассчитывался с китайскими “интернационалистами” Якир за счет ограбления населения тех мест, где находился этот отряд. Деньги курьерами отправляли даже родным “интернационалистов” — своего рода “страховка”, нередко даже организовывалась отправка тел убитых в Китай.

Китайцев было в России много, их активно в дореволюционные времена привлекали к строительству различных инфраструктурных объектов в Сибири и на Дальнем Востоке, потому что украинские переселенцы и колланизаторы не хотели корячиться за копейки, тем более, что на земле они зарабатывали больше.

А с китайцами было проще. Они охотно за деньги занимались террором населения, которое не поддерживало большевиков, пытали пленных, делали все, что им приказывали красные садисты, абсолютно дисциплинированно. Тем более, никаких ограничений не чувствовали, потому что не были языково и культурно никак связаны с теми, кого они терроризировали.

Очень скоро из китайцев сделали не только подразделения советской армии, но даже батальон личной охраны Ленина. “Идея” Якира особенно понравилась Тухачевскому, и он широко применял китайцев при подавлении Тамбовского восстания крестьян. Кроме этого, активно применялись наемники-латыши, и из народов средней Азии.

Потому что сами украинцы и русские так “поддерживали” коммунистов, что не было кем воевать толком. По разным оценкам, в рядах Красной армии во времена войны 1917-1921 годов находилось до нескольких десятков тысяч китайцев, хотя реально в боевых действиях участвовали одновременно не более нескольких тысяч человек.

Кстати, после войны, тысячи китайцев в награду за их службу поселили на Донбассе, который был разрушен, и его надо было восстанавливать, и где они понемногу, за сто лет ассимилировались с местным населением.

Новый виток наемничества, уже современный, связан с деколонизацией. Это такой процесс, когда Французская и Британская империя фактически добровольно распались, и на политической карте мира в 1960-х появилась масса новых государств — речь идет о десятках государств Африки и Индокитая.

В них сразу вспыхивали гражданские войны — левые воевали с правыми, а Западный блок и Советский Союз поддерживали соответствующие стороны в этом противостоянии. Кроме того, государства воевали между собой, поэтому здесь поле для применения армии было просто грандиозным.

Кроме того, происходило освоение пост-колониального индустриального наследия Африки, ее полезных ископаемых. И для этого тоже нужны были войска. Также где-то надо было задействовать ветеранов Второй мировой, по крайней мере, ту часть из них, которая хотела воевать дальше, а также ветеранов войны во Вьетнаме.

С Советским Союзом все было максимально просто — “братская социалистическая помощь”, военные советники, иногда даже военные спецподразделения под видом местных. Помните анекдот о самых успешных вьетнамских пилотах — Си Ни Цине и Ли Си Цине?

У западных государств все было сложнее. Они все же принадлежали к демократическому лагерю и часто общественность могла не одобрить участие западных военных в качестве инструкторов где-то в какой-то Африканской стране. Тем более, иногда приходилось в противовес советским кандидатам поддерживать ну очень неприглядных прокси — антидемократических, неадекватных персон, а часто даже откровенно людоедские режимы.

И конечно, использовать для этого армию было как-то не очень, избиратели вряд ли поняли бы, к тому же, использование военной силы в демократических государствах это сложная процедура — нужно одобрение парламентом, правительством. Это процесс публичный, а главное — занимает много времени.

Короче, очень скоро в той же Британии, как бывшем имперском центре, начинают возникать частные военные компании, которые предоставляют услуги правительствам по обучению войск, экспертные услуги, услуги советников, услуги охраны.

Ну, если какой-то очень легитимный африканский лидер боится своей же собственной армии, или если его родственники поставлены управлять бриллиантовыми или золотыми месторождениями, и надо их охранять от своего же народа. То есть, такие огромные охранные фирмы с тяжелым вооружением.

Первой такой стала WatchGuard Imernational в 1965 году, которую создал бывший офицер британских спецслужб Дэвид Стирлинг. Они быстренько подсели на финансирование аравийских государств, которые только-только набирали силу благодаря продажам нефти.

И понеслась — консультации, советы, обучение, охрана, ну весь комплекс сопровождения создания вооруженных сил. Дело было выгодное, и сразу за ними потянулась целая плеяда ЧВК — Keenie Meenie Services, Special Advisory Services, Armor Group, Control Risks, DynCorp, Defensive Shield, десятки их, короче.

В США самой крупной и популярной стала компания BlackWater, известная сейчас как Academy. Но американские ЧВК имеют свою особенность — большинство их прибыли поступает из государственных заказов — то есть, они выступают как частный учебный центр для целой массы различных видов американских полицейских, которых в США — миллион разновидностей, и каждое подразделение и служба имеет свою специфику.

Конечно, путинская Россия ну никак не могла сидеть где-то на обочине процесса, тем более, что услуги ЧВК были очень нужны, ведь представители российской элиты начали активно заниматься закупкой или тайным использованием, за взятки, залежей бриллиантов и золота в Африке.

Это хозяйство в условиях гражданских войн и нестабильности местных политических режимов надо было кому-то доверить. Именно так возникают первые российские ЧВК. Которых сейчас тоже довольно много. Енот, Вагнер, Ястреб, Мар, РСБ — навалом их. Сначала набирали ветеранов чеченских войн, а потом перешли на всех подряд.

10 лет назад я общался я с одним человеком, который прошел российскую ЧВК, по его данным, заработок российского наемника в Африке мог достигать $10 тыс. в месяц с премиальными. Но за эти деньги надо было быть готовым выполнить любой приказ, в частности, вырезать местный поселок с детьми и женщинами, если он возмущался добычей ископаемых на его территории.

А бывали и те, кому не везло — они возвращались в пакетах. Причем, иногда вероятность вернуться по кускам бывала 50/50. Руководство ЧВК ничего не делало, чтобы как-то уменьшить потери — во-первых, платить надо меньше, а во-вторых, желающих всегда было много.

Это сделало российские ЧВК частным владением их командиров, которые были под контролем спецслужб, и превратило костяк этих организаций в полностью отмороженных разбойников.

Поэтому неудивительно, что для войны в Украине также активно применяются ЧВК, в частности Вагнер. Всех удивило, когда небольшая компания в несколько тысяч человек раздулась до частной армии, которая положила десятки тысяч людей под Бахмутом.

А удивительного ничего не было. Вся суть в том, что российская армия де-факто развалена бюрократизмом и взяточничеством. Об этом Пригожин, кстати, открыто говорил перед зеками.

То есть, другими словами, армия банально не смогла провести мобилизацию и обучение большого количества людей, чтобы закрыть потребности фронта, поэтому Путин фактически открыл второй шлюз мобилизации и быстрого обучения пушечного мяса, переложив это на плечи Вагнера, который имел ресурсы организовать процесс — максимально быстро и максимально жестоко. Что и было сделано.

Но какой ценой! Ценой стала вагнеризация российской армии и российского общества, где популярность Пригожина прыгнула вверх лавинообразно, где теперь дети на улицах играют в вагнеров, а раклама ЧВК висит открыто на улицах городов. Создание параллельной огромной нерегулярной армии из зеков и прочего отребья порождает развал дисциплины и организованности, приводит к расколу в самой армии, а это уже проблемы с главным государственным иснтитутом.

Де-факто, вагнеризация российской армии — это молчаливое признание ее неспособности к мобилизации и эффективному ведению боевых действий.

Этим ЧВК Пригожина отличается от Tik-Tok армии Кадырова, которая была создана как его личная гвардия, которую Путин может использовать как рычаг своего влияния во внутрироссийских разборках.

Армия Пригожина — это, де факто, российская армия №2, которая не подчиняется армии №1, и которая уже популярнее регуляров. То, что мы сейчас наблюдаем — это и есть начало распада российской государственности.

Неудивительно, что куча других организаций в РФ начали создавать свои частные армии. Во-первых, на них можно освоить большие бюджеты из государственного финансирования, распилить, а с другой — если начнется гражданская война, а она начнется однажды, то неплохо иметь хотя бы несколько сотен своих штыков.

Помните, как 10 лет назад, когда весной 2014 года Украина создавала Добробаты, Россия пыталась убедить мир в том, что Украина — “страна-404”, которая воюет нерегулярными подразделениями.

Но, во-первых, добробаты не были частными армиями, а во-вторых, за последние 8 лет почти все добровольческие подразделения Украины вошли в состав ВСУ или МВД как регулярные подразделения.

А Россия прошла путь наоборот — от единой армии до каких-то прокси в виде “армейских корпусов ДНР-ЛНР”, потом тех же Вагнеров, другими словами — разложила свою армию сама, растащила ее по непризнанным формированиям, частным нерегулярным подразделениям, командиры которых берут в плен российских офицеров и шлют по матери министра обороны.

Вот так и выглядит Карфаген нового времени. Который, несомненно, однажды, будет разрушен. Это закон истории. На наемниках никакая великая держава не выезжала. Империя — тем более.

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