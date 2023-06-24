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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Слабость России очевидна: Зеленский отреагировал на “бунт” Пригожина

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на события, которые сейчас происходят в России, а именно “восстание” главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против Минобороны РФ.

Он отметил, что каждый, кто выбирает путь зла — разрушает сам себя.

— Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны — и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают — унижается, чтобы дали Shahed. Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч — чтобы в конце забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил, — написал глава государства в Telegram-канале.

Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления, отметил он. А теперь хаоса уже столько, что никакой ложью его не спрячешь.

— И все это — один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен, — добавил Зеленский.

По словам президента, слабость России очевидна. Полномасштабная слабость.

Зеленский подчеркнул, что чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно.

По словам главы государства, Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса. Он добавил, что все наши командующие, все наши воины знают, что делать.

Что происходит в России?

23 июня Пригожин заявил, что по лагерю его наемников войска Минобороны РФ нанесли ракетный удар. По его словам, погибло много боевиков. Пригожин заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Утром 24 июня диктатор Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам и назвал Пригожина предателем.

Он заявил, что Вооруженные силы РФ и другие государственные органы получили необходимые приказы по ситуации с группой Вагнера и ее основателем.

В США считают, что бунт Пригожина является реальным и серьезным. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома сказал, что администрация следит за ситуацией и будет консультироваться с союзниками и партнерами относительно событий в России.

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Источник: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский, ЧВК Вагнера, переворот, Росія
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