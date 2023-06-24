Аналитики подсчитали потери в технике в вооруженном конфликте в РФ
Исследователи OSINT-проекта Oryx подсчитали первые потери техники в вооруженном конфликте на территории России между ЧВК Вагнера и Министерством обороны России.
Сейчас потери регулярной армии России значительно больше, говорится в оценке, которую Oryx обнародовал в Twitter.
В отчете указано, что во время боевых действий против наемников Пригожина российская армия потеряла самолет Ил-22, два вертолета, предназначенных для радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35, боевую машину Тигр и военный КамАЗ.
Отмечается, что вагнеровцы уничтожили авиацию, а машины захватили.
По данным Oryx, потери ЧВК Вагнера оценивается в один УАЗ.
Напомним, 23 июня Пригожин заявил, что по лагерю его наемников войска Минобороны РФ нанесли ракетный удар. Он заявил, что собирается “идти на Москву”, но начал с Ростова.
В Москве и Ростовской области был введен план “Крепость”. Утром 24 июня диктатор Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам и назвал Пригожина предателем.
В США считают, что бунт Пригожина является реальным и серьезным. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома сказал, что администрация следит за ситуацией и будет консультироваться с союзниками и партнерами относительно событий в России.
Источник: Oryx
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