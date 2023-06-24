Уверен, что Путин уже не в Москве: Зеленский призвал мир не бояться смены власти в Кремле

Мир не должен бояться свержения российской власти, а Кремль не может обеспечить даже 1% необходимого контроля на собственной территории.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 24 июня.

Он подчеркнул, что сегодня день, когда точно не должно быть тишины и должно быть лидерство.

— Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют. Вообще ничего. Просто полный хаос. Полное отсутствие какой-то предсказуемости. И это на российской территории, которая нашпигована оружием, — сказал президент.

Владимир Зеленский напомнил, что российский президент Владимир Путин еще в 2021 году угрожал миру и выдвигал ультиматумы, которыми хотел показать силу.

— 2022 год показал, что он перепутал это с силой своей иллюзии и ложью, которой его кормят. Они там, в Кремле, способны пойти на любой террор, способны пойти на любую глупость. Но они не могут обеспечить и 1% необходимого контроля. И это они — реальная проблема, — сказал президент Украины.

Украинский лидер отметил, что за сутки российское руководство потеряло несколько своих городов миллионников и показали всем, что российским бандитам, наемникам и олигархам легко захватывать российские города и арсеналы с оружием.

— Сейчас важно, чтобы никто в мире не молчал из-за того, что боится этого российского хаоса. Сейчас все действия лидеров мира исторические, каждое слово журналистов на вес золота. Надо четко называть источник проблемы. Если кто-то в мире пытается усыпить ситуацию, если кто-то в мире поддается иллюзиям, что Кремль способен восстановить контроль, то только откладывает проблему до следующего прорыва хаоса, еще более опасного, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский считает, что сегодня всем известно, какое есть решение проблемы.

— Первое. Мир должен не бояться. Мы знаем, что нас защищает только наше единство. Украина точно сможет защитить Европу от любых российских сил — и не важно, кто ими командует. Мы — защитим. Безопасность восточного фланга Европы держится только на нашей обороне. И именно поэтому каждое проявление поддержки нашей обороны — это поддержка и вашей обороны, всех в свободном мире, — сказал президент.

Он подчеркнул, что украинские воины, пушки, танки и ракеты — это все то, что защищает Европу “от таких марш-бросков, как сегодня мы видим на российской территории”.

— И когда мы обращаемся за F-16 или ATACMS, мы развиваем нашу общую защиту. Реальную защиту. Это то, что нужно. Сейчас — время предоставить все необходимое для защиты оружие, — сказал президент.

Относительно второго пункта, президент подчеркнул, что “все должно быть настоящим”.

— Время всем в мире откровенно сказать, что все преступные действия России против Украины были и есть неспровоцированными. И все мы должны ориентироваться исключительно на наши общие приоритеты безопасности. НАТО — это не просто слово или набор формальных обещаний. Это надежные гарантии для всех, что мир не будет разрушен. Без Украины такие гарантии ничего не стоят. Уже в июле на саммите в Вильнюсе — исторический шанс для настоящих решений без оглядки на Россию. Любой народ, который граничит с Россией, это реально поддерживает, — сказал он.

Говоря о третьем пункте, президент Владимир Зеленский перешел на русский язык.

— Скажу на русском. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть — он это сам распространяет. И чем дольше еще он сможет перебегать между своими бункерами, тем больше потеряете вы все, все, кто связан с Россией, — сказал президент.

Также украинский лидер очертил то, что будут делать украинцы, тоже на русском языке.

— А мы будем защищать свою страну. Мы будем защищать свою свободу. Мы не будем молчать, и мы не будем бездействовать. Мы умеем побеждать — и это будет. Наша победа в этой войне будет однозначно. А что будете делать вы? Чем дольше ваши войска будут на украинской земле, тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле, тем больше будет катастроф, — сказал он.

В конце обращения он перешел на украинский и поблагодарил украинских воинов за уничтожение оккупантов.

Источник : Офис президента

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