Уничтожение вагнеровцами Ил-22 скажется на операциях РФ против Украины — разведка Британии

Во время попытки мятежа в РФ 24 июня наемники ЧВК Вагнера сбили очень ценный самолет Ил-22М, которых у россиян не более 12, и потеря даже одного, вероятно, окажет негативное влияние на российские воздушные и наземные операции.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в сводке 29 июня.

— Эти самолеты специального назначения играют ключевую роль в управлении российскими войсками в войне против Украины. Как высокоценные объекты они действовали в безопасном воздушном пространстве РФ, далеко за пределами досягаемости украинских систем ПВО, — говорят в разведке.

Там считают, что в краткосрочной перспективе психологический шок от потери экипажа Ил-22М почти наверняка ударит по моральному духу российских Воздушно-космических сил, а в долгосрочной — есть вероятность того, что РФ придется снизить текущие уровни задач, чтобы безопасно управлять флотом.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/xE56uKKG6K

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/IC82YrRjZx

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 29, 2023