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Валентина Летяк, редактор ленты

Уничтожение вагнеровцами Ил-22 скажется на операциях РФ против Украины — разведка Британии

Іл-22М літак РФ
Фото: Getty Images

Во время попытки мятежа в РФ 24 июня наемники ЧВК Вагнера сбили очень ценный самолет Ил-22М, которых у россиян не более 12, и потеря даже одного, вероятно, окажет негативное влияние на российские воздушные и наземные операции.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в сводке 29 июня.

— Эти самолеты специального назначения играют ключевую роль в управлении российскими войсками в войне против Украины. Как высокоценные объекты они действовали в безопасном воздушном пространстве РФ, далеко за пределами досягаемости украинских систем ПВО, — говорят в разведке.

Там считают, что в краткосрочной перспективе психологический шок от потери экипажа Ил-22М почти наверняка ударит по моральному духу российских Воздушно-космических сил, а в долгосрочной — есть вероятность того, что РФ придется снизить текущие уровни задач, чтобы безопасно управлять флотом.

— Это, вероятно, подорвет способность России командовать и координировать свои силы, особенно во время проведения операций в высоком темпе, — подытожили британские разведчики.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что Ил-22, как и А-50, Россия использует на Юге Украины в Азовском и Черном морях для отслеживания наших средств противовоздушной обороны, поэтому уничтожение этого ценного для россиян самолета очень важно для Украины.

авіація РФ, Война в Украине, Великобритания, літаки РФ, ЧВК Вагнера, переворот, Повітряні сили України, Разведка, Російська агресія
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Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
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