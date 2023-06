Знищення вагнерівцями Іл-22 позначиться на операціях РФ проти України – розвідка Британії

Під час спроби заколоту в РФ 24 червня найманці ПВК Вагнера збили дуже цінний літак Іл-22М, яких у росіян не більше 12, і втрата навіть одного, ймовірно, матиме негативний вплив на російські повітряні і наземні операції.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії у зведенні 29 червня.

– Ці літаки спеціального призначення відіграють ключову роль в управлінні російськими військами у війні проти України. Як високоцінні об’єкти вони діяли в безпечному повітряному просторі РФ, далеко за межами досяжності українських систем ППО, – кажуть у розвідці.

Там вважають, що у короткостроковій перспективі психологічний шок від втрати екіпажу Іл-22М майже напевно зашкодить моральному духу російських Повітряно-космічних сил, а у довгостроковій – є ймовірність того, що РФ доведеться знизити поточні рівні завдань, щоб безпечно керувати флотом.

