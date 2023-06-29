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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Знищення вагнерівцями Іл-22 позначиться на операціях РФ проти України – розвідка Британії

Іл-22М літак РФ
Фото: Getty Images

Під час спроби заколоту в РФ 24 червня найманці ПВК Вагнера збили дуже цінний літак Іл-22М, яких у росіян не більше 12, і втрата навіть одного, ймовірно, матиме негативний вплив на російські повітряні і наземні операції.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії у зведенні 29 червня.

– Ці літаки спеціального призначення відіграють ключову роль в управлінні російськими військами у війні проти України. Як високоцінні об’єкти вони діяли в безпечному повітряному просторі РФ, далеко за межами досяжності українських систем ППО, – кажуть у розвідці.

Там вважають, що у короткостроковій перспективі психологічний шок від втрати екіпажу Іл-22М майже напевно зашкодить моральному духу російських Повітряно-космічних сил, а у довгостроковій – є ймовірність того, що РФ доведеться знизити поточні рівні завдань, щоб безпечно керувати флотом.

– Це, ймовірно, підірве здатність Росії командувати і координувати свої сили, особливо під час проведення операцій у високому темпі, – підсумували британські розвідники.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що Іл-22, як і А-50, Росія використовує на Півдні України в Азовському і Чорному морях для відстеження наших засобів протиповітряної оборони, тому знищення цього цінного для росіян літака дуже важливе для України .

авіація РФ, Війна в Україні, Велика Британія, літаки РФ, ПВК Вагнера, переворот, Повітряні сили України, Розвідка, Російська агресія
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
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