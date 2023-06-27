Хорошая новость для Украины: вагнеровцы уничтожили ценный российский самолет Ил-22

В России во время бунта владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина уничтожен довольно редкий самолет Ил-22. Их у россиян не более десяти.

Об этом в интервью NV сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Во время неудачной попытки боевиков из террористической организации Вагнера во главе с Евгением Пригожиным “пойти на Москву” в РФ уничтожили самолет Ил-22, и это был первый случай ликвидации такой авиации, — подчеркнул Игнат.

По его словам, нашим военным как-то тоже удалось подбить Ил-22. Но тогда борт долетел на базу поврежденный, где его потом ремонтировали.

Юрий Игнат отметил, что Ил-22 работает вместе с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Последний на территории Беларуси несколько месяцев назад пытались взорвать партизаны.

Ил-22 и А-50 на Юге Украины в Азовском и Черном морях отслеживают наши средства противовоздушной обороны. Поэтому уничтожение Ил является важным для Украины.

Кроме того, наемники Вагнера сбили два боевых вертолета — один типа Ми и один Ка-52, еще один военно-транспортный вертолет Ми-8 и РЭБовский Ми-8, который выполняет функцию создания помех. Последний является очень ценным для россиян, потому что таких вертолетов в России не много.

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