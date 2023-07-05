Невдалий заколот Пригожина посилив розбіжності в РФ – британська розвідка

Невдалий заколот власника приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина посилив розбіжності у спільноті національної безпеки РФ.

Особливо це помітно через підозру, яка потенційно може впасти на командувача Повітряно-космічних сил Росії генерала Сергія Суровікіна та заступника міністра оборони РФ генерала-полковника Юнус-Бека Євкурова.

Перший не з’являвся на публіці 23-24 червня, коли Пригожин саме влаштував “похід на Москву”.

Тоді навіть почали з’являтися повідомлення про імовірний арешт Суровікіна.

І хоч цю інформацію не можна підтвердити, у розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що Суровікін буде під підозрою російської влади через його зв’язок із ПВК Вагнера ще з часів служби в Сирії з 2017 року.

Водночас британські розвідники майже впевнені, що будь-яка офіційна санкція проти Суровікіна викличе розбіжності, оскільки той славиться на Заході своєю жорстокістю та є одним із найшанованіших старших офіцерів у російській армії.

Тим часом відсутність Юнус-Бека Євкурова не залишилась непомітною під час виступу керівництва Міноборони на телебаченні 3 липня.

Євкуров, зокрема, “засвітився” під час розмови з Пригожиним, коли власник ПВК Вагнера саме захоплював військові об’єкти в Ростові-на-Дону.

– Підозра, яка потенційно може впасти на високопоставлених російських офіцерів, лише є додатковим свідченням того, як невдалий заколот Пригожина посилив розбіжності, що є в російській спільноті національної безпеки, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

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Джерело: Ministry of Defence

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