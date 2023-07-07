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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зміна клімату вийшла на незвідану територію – вчені назвали події, які про це свідчать

спека, клімат
Фото: Pixabay

Вчені заявили, що неофіційні рекорди високої температури, які фіксуються на планеті, є чіткою ознакою того, як шкідливі речовини, що потрапляють у навколишнє середовище через діяльність людини, нагрівають його.

Як пише Associated Press, за словами вчених, спека – це лише один зі способів, за допомогою яких планета говорить нам, що щось серйозно не так.

— Спека задає темп нашого клімату в багатьох аспектах… це ніколи не буває просто спекою, – сказав кліматолог із Браунського університету Кім Кобб.

Вмирання коралових рифів, більш інтенсивні північно-східні вітри і дим від лісових пожеж, які цього літа охопили більшу частину Північної Америки, є одними з багатьох інших сигналів кліматичного лиха.

— Зростання нагрівання нашої планети, спричинене використанням викопного палива, не є несподіваним, але воно небезпечне для нас, людей, і для екосистем, від яких ми залежимо. Ми повинні зупинити це негайно, – сказав Стефан Рамсторф із Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат.

Деякі нещодавні відкриття та події вказують на те, що зміна клімату вийшла на незвідану територію. Йдеться про потепління океану, дим від лісових пожеж, більш ранній Ель-Ніньо (феномен, в результаті якого екваторіальна частина Тихого океану стає теплішою за звичайну не більше, ніж на 3 °C, – Ред.), а також зменшення арктичного морського льоду.

  • Потепління океану

Більша частина планети вкрита океанами, які абсорбували 90% нещодавнього потепління, спричиненого парниковими газами, як-от вуглекислий газ і метан. У квітні температура світового океану підскочила до 21,1º, що було пов’язано з поєднанням викидів парникових газів та формуванням раннього Ель-Ніньо.

Нещодавно опубліковані дані Служби зміни клімату Коперник задокументували “винятково теплі” температури океану в Північній Атлантиці з “екстремальними” морськими тепловими хвилями біля Ірландії, Великої Британії та у Балтійському морі.

  • Дим від лісових пожеж

Кілька хвиль диму від лісових пожеж, що прийшли з півночі Канади, призвели до небезпечного рівня якості повітря на сході Північної Америки. Високий рівень диму від лісових пожеж став звичним для Західного узбережжя, але вчені кажуть, що зміна клімату зробить лісові пожежі і дим більш імовірними й інтенсивними, і що “дим на Східному узбережжі частішатиме”.

  • Ранній Ель-Ніньо

Нинішній Ель-Ніньо сформувався на місяць чи два раніше, ніж зазвичай, прийшовши на зміну Ла-Ніньї, який, охолоджуючи води Тихого океану, слугував демпфером для глобальної температури.

Всесвітня метеорологічна організація прогнозує, що існує 98% ймовірність того, що принаймні один з наступних п’яти років буде найтеплішим за всю історію спостережень, перевершивши 2016 рік, коли був надзвичайно потужний Ель-Ніньо.

  • Зменшення антарктичного морського льоду

Вчені спостерігають, як антарктичний морський лід зменшується до рекордно низького рівня. За даними Національного центру даних про сніг і лід, 11,7 млн км², покритих кригою 27 червня, майже на 2,6 млн км² менше, ніж у середньому на цю дату за період 1981-2010 років.

Інакше кажучи, з-під льодовикового покриву зникла територія, яка майже в чотири рази перевищує розмір штату Техас.

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Джерело: AP News
Глобальне потепління, Зміна клімату, Погода
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