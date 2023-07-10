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Юлия Захарченко, редактор ленты

Не повторяйте ошибок: Кулеба призвал ФРГ не блокировать ускоренный путь Украины в НАТО

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии не блокировать быстрое полноценное вступление Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью иностранным журналистам.

— Я призываю правительство Германии не повторять ошибок, которые допустила Меркель (бывший канцлер ФРГ, — Ред.) в 2008 году, — отметил глава МИД Украины.

Кулеба обратил внимание на тот факт, что за скорейшее вступление Украины в НАТО уже высказалось подавляющее большинство членов Организации Североатлантического договора.

Он отметил, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Германия и Франция не поддержали членства Украины.

Недавно стало известно, что правительства США и Германии намерены блокировать заявку Украины на вступление в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. В ФРГ настаивают на “неуместности” любых формулировок о почти готовом вступлении Украины в НАТО.

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Источник: Tagesthemen

Война в Украине, Дмитрий Кулеба, МЗС України, Німеччина, НАТО, США
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