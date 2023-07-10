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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Австралия направит в Германию самолет для защиты поставок помощи в Украину

розвідувальний літак E-7A Wedgetail

Австралия отправит в Германию разведывательный самолет, чтобы помочь в обеспечении поставок гуманитарной и военной помощи в Украину.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

— Мы направим в Германию самолет Королевских ВВС Австралии для защиты потока помощи Украине, — написал он.

По информации Офиса Альбанезе, самолет E-7A Wedgetail в октябре начнет в Германии миссию, которая продлится несколько месяцев.

Это развертывание будет включать до 100 австралийских членов экипажа и вспомогательного персонала.

Разведывательный самолет поможет защитить многонациональные логистические узлы, необходимые для потока военной и гуманитарной помощи народу Украины.

— Самолет будет обеспечивать раннее предупреждение в случае возникновения любых угроз за пределами Украины относительно шлюза для гуманитарной и военной помощи. E-7A будет действовать за пределами воздушного пространства России, Беларуси и Украины, — говорится в сообщении.

E-7A Wedgetail оборудован радаром дальнего наблюдения, вторичным радаром и тактическими/стратегическими системами голосовой связи и передачи данных для обеспечения бортовой платформы раннего предупреждения и управления.

Во время стандартной миссии самолет может покрыть более 4 млн кв. км, он способен к неограниченному дальнему развертыванию с дозаправкой в полете.

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