В Вильнюсе состоялся саммит NAFO – сообщества, которое противодействует российским фейкам

Сообщество NAFO (North Atlantic Fella Organization — Североатлантическая организация чуваков), которое борется с российской пропагандой и фейками с помощью юмора, провело собственное мероприятие накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

Оно также состоялось в литовской столице. 8 июля его открыл министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Также его участников приветствовала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

На саммит сообщества пригласили спикеров, а первый день заканчивался репетицией пляжной вечеринки в Крыму.

Ландсбергис написал, что для него было гордостью открыть саммит NAFO — собрание ребят, которые собирают деньги для Украины.

Proud to open the NAFO Summit, a based gathering of fellas to raise money for Ukraine This is the way! pic.twitter.com/T0gIkfdWPI

Приветствуя участников мероприятия NAFO, Кая Каллас отметила, что это сообщество является живым примером того, как обезвредить российскую дезинформацию юмором, умом и энтузиазмом.

Greetings to #NAFOfellas at the first-ever #NAFOSummit in Vilnius.#NAFO is a living example of how to disarm Russian disinformation with humour, intelligence and enthusiasm. Behind every Fella is a real person who believes in #Ukraine’s victory.

Thank you for your service. pic.twitter.com/VWOkAe3udr

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 8, 2023