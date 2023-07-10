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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Вильнюсе состоялся саммит NAFO – сообщества, которое противодействует российским фейкам

NAFO

Сообщество NAFO (North Atlantic Fella Organization — Североатлантическая организация чуваков), которое борется с российской пропагандой и фейками с помощью юмора, провело собственное мероприятие накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

Оно также состоялось в литовской столице. 8 июля его открыл министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Также его участников приветствовала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

На саммит сообщества пригласили спикеров, а первый день заканчивался репетицией пляжной вечеринки в Крыму.

Ландсбергис написал, что для него было гордостью открыть саммит NAFO — собрание ребят, которые собирают деньги для Украины.

Приветствуя участников мероприятия NAFO, Кая Каллас отметила, что это сообщество является живым примером того, как обезвредить российскую дезинформацию юмором, умом и энтузиазмом.

— За каждым fella стоит реальный человек, который верит в победу Украины. Спасибо за вашу службу, — заявила Каллас, которая присоединилась к мероприятию через видеосвязь.

Участников саммита NAFO поздравил также министр обороны Украины Алексей Резников. Он поблагодарил за усилия сообщества по сбору средств, отметив, что все, что они делают, — для поддержки победы Украины.

Во время саммита NAFO на аукционе разыграли его портрет стоимостью €1 тыс. — средства обещают передать ВСУ.

Участники саммита принесли на него большую игрушечную акулу. Вероятно, это был намек на инцидент в Египте, когда акула съела российского туриста.

NAFO — это виртуальное сообщество интернет-мемов, цель которого — противодействие российской пропаганде и дезинформации во время полномасштабного вторжения России в Украину. Также сообщество собирает пожертвования для украинских военных. Символом NAFO стали собаки японской породы сиба-ину, которые фигурируют в мемах как минимум с 2010 года.

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НАТО

Фото: We are NAFO

Война в Украине, Вільнюс, мем, Пропаганда Росії, Саміт, Фейкові новини
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