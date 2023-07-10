Страны НАТО договорились устранить ПДЧ с пути Украины к вступлению в военный блок — Кулеба

Союзники НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к вступлению в НАТО.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы прояснить приглашение Украине стать членом, — написал он в Twitter.

ПДЧ — это предварительный этап членства в НАТО, в котором страна-претендент получает индивидуальную национальную программу подготовки к будущему членству.

К слову, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля четко зафиксируют, что Украина будет членом НАТО.

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