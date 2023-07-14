Шольц не исключает, что когда-нибудь еще поговорит с Путиным

Разговор с президентом России Владимиром Путиным возможен, но сроки пока не определены.

Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, планирует ли он еще когда-нибудь поговорить с российским диктатором.

В то же время он назвал Путина человеком, который “вытер ноги” о международное право.

В конце мая 2023 года Олаф Шольц говорил, что не исключает возобновления своих контактов с российским диктатором Владимиром Путиным “в надлежащее время”, когда для такого разговора появятся условия.

По его словам, последний телефонный разговор с Путиным состоялся 2 декабря 2022 года. Тогда канцлер Германии осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине и подчеркнул решимость Берлина поддерживать Киев в обеспечении ее обороноспособности от агрессии РФ.

Источник : Укринформ

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