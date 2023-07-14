В Вильнюсе НАТО утвердило крупнейшие оборонные планы со времен холодной войны — Bild

Россия представляет собой “самую большую и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе”, говорится в декларации по результатам саммита НАТО.

Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на документ.

В подтверждение таких формулировок издание приводит слова канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что Запад “должен вооружиться против угрозы нашей территории”.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, принятые на саммите меры это “самые всеобъемлющие оборонные планы со времен окончания холодной войны”.

Сверхсекретные планы состоят из более чем 4400 страниц. В них страны НАТО определяют, каким образом критически важные пункты в зоне действия Альянса могут быть защищены методом сдерживания и обороняться в чрезвычайных ситуациях.

В них детально прописано, какой военный потенциал должны продемонстрировать 32 государства-члена, в число которых вскоре войдет и Швеция, — в сухопутных, воздушных и военно-морских силах, а также в киберзащите и космических возможностях.

По оценке НАТО, Россия по-прежнему готова к насилию и ревизионистски настроена. Поэтому планы обороны собственной территории Альянса должны быть скорректированы.

Издание пишет, что согласно документации по результатам саммита, Верховный главнокомандующий НАТО в Европе и, соответственно, главнокомандующий всеми операциями НАТО, должен получить дополнительные полномочия для конкретных угрожающих ситуаций.

— Другими словами, ему будет позволено принимать больше решений без предварительных консультаций с органами НАТО. Таким образом, НАТО сможет более оперативно реагировать на угрожающие ситуации, — пишет издание.

При этом отмечается, что Германия играет ключевую роль в качестве логистического центра:

— Все, что идет с Запада на Восток, должно идти через Германию. Каждый член НАТО знает, что он должен делать и в какой ситуации к нему обращаются, — пояснил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

При возникновении чрезвычайных ситуаций переброска оружия и солдат должна осуществляться быстро и надежно.

Новая структура сил предполагает, что в будущем 300 тыс. солдат будут поддерживаться в высокой боевой готовности, в том числе 35 тыс. солдат бундесвера.

Также предполагается размещение еще большего количества солдат на восточном фланге. В течение многих лет НАТО размещает больше солдат на своем восточном фланге для противодействия российской угрозе. Для этого в странах Балтии и Польше были созданы так называемые боевые группы. Боевые группы численностью 1000 человек оказывают поддержку национальным армиям. Германия отвечает за Литву, канадцы — за Латвию, британцы — за Эстонию, а США — за Польшу. Теперь Германия хочет разместить в Литве бригаду (4 тыс. солдат) на постоянной основе.

Обсуждается, но пока не решен вопрос о создании второго сухопутного командования НАТО (первое находится в Измире). В качестве места размещения рассматривается Висбаден. Там уже имеется крупная база армии США.

Лидеры стран-членов НАТО также опасаются не только открытых военных действий, но и диверсий со стороны России. Поэтому Альянс хочет лучше защитить свои подводные трубопроводы (будь то газовые или телекоммуникационные). На базе военно-морского командования в Нортвуде (Великобритания) создается новый наблюдательный центр.

В будущем все члены альянса должны инвестировать в оборону не менее двух процентов от своего экономического производства.

НАТО также планирует наращивать так называемые тяжелые силы, способные выдержать ожесточенные бои. Должно быть больше дальнобойных артиллерийских систем и ракет. Расширяются и системы противовоздушной обороны для защиты от вражеских атак.

Источник : Bild

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