У Вільнюсі НАТО затвердило найбільші оборонні плани з часів холодної війни – Bild

Росія являє собою “найбільшу і безпосередню загрозу безпеці союзників, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні”, йдеться в декларації за результатами саміту НАТО.

Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на документ.

На підтвердження таких формулювань видання наводить слова канцлера Німеччини Олафа Шольца, який заявив, що Захід “повинен озброїтися проти загрози нашій території”.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, ухвалені на саміті заходи це “найбільш всеосяжні оборонні плани з часів закінчення холодної війни”.

Надсекретні плани складаються з більш ніж 4400 сторінок. У них країни НАТО визначають, яким чином критично важливі пункти в зоні дії Альянсу можуть бути захищені методом стримування і оборонятися в надзвичайних ситуаціях.

У них детально прописано, який військовий потенціал мають продемонструвати 32 держави-члени, до числа яких незабаром увійде і Швеція, – у сухопутних, повітряних і військово-морських силах, а також у кіберзахисті та космічних можливостях.

За оцінкою НАТО, Росія, як і раніше, готова до насильства і ревізіоністськи налаштована. Тому плани оборони власної території Альянсу мають бути скориговані.

Видання пише, що згідно з документацією за результатами саміту, Верховний головнокомандувач НАТО в Європі і, відповідно, головнокомандувач усіма операціями НАТО, має отримати додаткові повноваження для конкретних загрозливих ситуацій.

– Іншими словами, йому буде дозволено ухвалювати більше рішень без попередніх консультацій з органами НАТО. Таким чином, НАТО зможе більш оперативно реагувати на загрозливі ситуації, – пише видання.

При цьому наголошується, що Німеччина відіграє ключову роль як логістичний центр:

– Усе, що йде із Заходу на Схід, має йти через Німеччину. Кожен член НАТО знає, що він повинен робити і в якій ситуації до нього звертаються, – пояснив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій перекидання зброї і солдатів має здійснюватися швидко і надійно.

Нова структура сил передбачає, що в майбутньому 300 тис. солдатів підтримуватимуть у високій бойовій готовності, зокрема 35 тис. солдатів бундесверу.

Також передбачається розміщення ще більшої кількості солдатів на східному фланзі. Протягом багатьох років НАТО розміщує більше солдатів на своєму східному фланзі для протидії російській загрозі. Для цього в країнах Балтії та Польщі були створені так звані бойові групи. Бойові групи чисельністю 1000 осіб надають підтримку національним арміям. Німеччина відповідає за Литву, канадці – за Латвію, британці – за Естонію, а США – за Польщу. Тепер Німеччина хоче розмістити в Литві бригаду (4 тис. солдатів) на постійній основі.

Обговорюється, але поки що не вирішено питання про створення другого сухопутного командування НАТО (перше перебуває в Ізмірі). Як місце розміщення розглядають Вісбаден. Там уже є велика база армії США.

Лідери країн-членів НАТО також побоюються не тільки відкритих військових дій, а й диверсій з боку Росії. Тому Альянс хоче краще захистити свої підводні трубопроводи (чи то газові, чи то телекомунікаційні). На базі військово-морського командування в Нортвуді (Велика Британія) створюється новий спостережний центр.

У майбутньому всі члени альянсу повинні інвестувати в оборону не менше двох відсотків від свого економічного виробництва.

НАТО також планує нарощувати так звані важкі сили, здатні витримати запеклі бої. Має бути більше далекобійних артилерійських систем і ракет. Розширюються і системи протиповітряної оборони для захисту від ворожих атак.

Джерело : Bild

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