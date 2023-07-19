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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Поставляет России оборудование и запчасти для оружия. США готовят санкции против Кыргызстана

санкції
Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против Кыргызстана за помощь России в обходе санкций. А именно поставке подсанкционного оборудования и электроники, которые оккупанты использовали для войны против Украины.

Об этом сообщает американская ежедневная газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

Как пишет издание, представители Белого дома очень обеспокоены ролью Кыргызстана, где сейчас размещены многочисленные предприятия, которые стали каналом для западных и азиатских товаров, которые РФ не может легально получить в другом месте.

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По данным источников, после нескольких месяцев бесполезных визитов американских и европейских дипломатов в киргизскую столицу — Бишкек, администрация Байдена готовит новые экономические санкции, чтобы надавить на страну с целью прекращения торговли с Россией.

Отмечается, что санкции или черный список компаний, обвиняемых в нарушениях, могут ввести уже на этой неделе.

– Кыргызстан, хоть и небольшой по сравнению с другими странами, является ярким примером того, что все факторы действуют одновременно, чтобы создать среду, благоприятную для уклонения от (санкций, — Ред.), – сказал анонимный информатор изданию.

Торговые документы в свободном доступе свидетельствуют, что в 2022 году, по сравнению с предыдущим годом, общий объем экспорта Кыргызстана в Россию вырос на 250%.

Отмечается, что некоторые товары, такие как оптические прицелы, Кыргызстан никогда не экспортировал в Россию.

Также стало известно, что в феврале и в марте киргизские компании массово закупали чувствительную электронику, в частности специализированные полупроводники и усилители напряжения у китайских и южнокорейских компаний, и почти такое же количество тех же типов электроники было экспортировано из Кыргызстана в РФ за тот же период.

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Киргизия, Російська агресія, санкції, Санкції проти Росії, США
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