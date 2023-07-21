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Террориста Гиркина задержали в Москве — СМИ

Гіркін
Фото: УНИАН

Экс-главаря “ДНР” Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали в Москве. У него дома продолжается обыск.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление жены Гиркина.

Женщина утверждает, что пока ее не было дома, днем к ним приехали представители Следственного комитета РФ и якобы вывезли Гиркина в “неизвестном направлении”. Теперь на связь он не выходит.

— От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (экстремизм), — написала Мирослава Регинская.

Как пишут росСМИ, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК Вагнера.

Игорь Гиркин (Стрелков) — бывший “министр обороны” террористической организации “ДНР”.

Он проходит как обвиняемый по делу о сбитии самолета рейса MH17. В 2019 году Нидерланды объявили его в международный розыск.

СБУ и Генеральная прокуратура Украины возбудили против Гиркина дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства.

Ігор Гіркін, Москва, Росія
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