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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україні потрібен повноцінний повітряний щит: Зеленський звернувся до партнерів після ракетних атак РФ

Україні потрібен повноцінний повітряний щит: Зеленський звернувся до партнерів після ракетних атак РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Україні необхідний повноцінний повітряний щит, за допомогою якого ЗСУ зможуть перемогти повномасштабний ракетний терор Російської Федерації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ЗСУ вже показали, що Україна здатна збивати навіть ті російські ракети, якими московські терористи особливо вихвалялися.

– Завдяки допомозі партнерів і наданим Україні системам ППО, наші захисники неба врятували тисячі життів, – звернув увагу глава держави.

Проте він вважає, що для захисту всієї території України, всіх наших міст і громад, необхідно більше систем протиповітряної оборони.

Президент України наголошує, що світ не повинен звикати до російського терору, тому його необхідно перемогти, і це цілком можливо.

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Війна в Україні, витрати на оборону, Володимир Зеленський, ЗСУ, Одеса, Одеська область, Повітряні сили України, Президент України, Ракетні удари Росії, ракетний удар
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За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
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