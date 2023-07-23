Україні потрібен повноцінний повітряний щит: Зеленський звернувся до партнерів після ракетних атак РФ

Україні необхідний повноцінний повітряний щит, за допомогою якого ЗСУ зможуть перемогти повномасштабний ракетний терор Російської Федерації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ЗСУ вже показали, що Україна здатна збивати навіть ті російські ракети, якими московські терористи особливо вихвалялися.

– Завдяки допомозі партнерів і наданим Україні системам ППО, наші захисники неба врятували тисячі життів, – звернув увагу глава держави.

Проте він вважає, що для захисту всієї території України, всіх наших міст і громад, необхідно більше систем протиповітряної оборони.

Президент України наголошує, що світ не повинен звикати до російського терору, тому його необхідно перемогти, і це цілком можливо.

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