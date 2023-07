Парламент Израиля одобрил судебную реформу, которая вызвала волну массовых протестов

Парламент Израиля (Кнессет) одобрил судебную реформу, из-за которой по стране прокатились массовые протесты. Одобренный законопроект ограничит возможности судей отменять решения и назначения правительства.

Как пишет Bloomberg, у здания Кнессета собрались десятки тысяч протестующих, которых перед голосованием задерживала полиция Израиля и применяла против них водометы.

8 am, the water cannons against protesters surrounding the Knesset. “The streets of Jerusalem look like an apocalyptic American movie,” @yanircozin says. pic.twitter.com/Q3SBO0eCyh

— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) July 24, 2023