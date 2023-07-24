Парламент Израиля одобрил судебную реформу, которая вызвала волну массовых протестов

Парламент Израиля (Кнессет) одобрил судебную реформу, из-за которой по стране прокатились массовые протесты. Одобренный законопроект ограничит возможности судей отменять решения и назначения правительства.

Как пишет Bloomberg, у здания Кнессета собрались десятки тысяч протестующих, которых перед голосованием задерживала полиция Израиля и применяла против них водометы.

8 am, the water cannons against protesters surrounding the Knesset. “The streets of Jerusalem look like an apocalyptic American movie,” @yanircozin says. pic.twitter.com/Q3SBO0eCyh — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) July 24, 2023

Голосование бойкотировала оппозиция, которая насчитывает 56 депутатов. Это позволило правящей коалиции премьер-министра Беньямина Нетаньяху принять законопроект 64 голосами против 0.

Реформа ограничит полномочия Верховного суда Израиля и не позволит судьям отменять решения правительства на основании того, что они являются необоснованными.

Сторонники закона утверждают, что судебная власть стала слишком мощной и контролируется левыми. В то же время противники считают, что этот закон подорвет демократический контроль, экономику и верховенство права в стране.

Критики также опасаются, что Нетаньяху может воспользоваться ослабленной судебной системой, чтобы избежать тюремного заключения.

Массовые протесты в Израиле начались в январе, когда власти объявили о плане пересмотра судебной системы. После протестов в марте стало известно, что принятие судебной реформы отсрочили до конца июля. Об этом договорились министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир с Нетаньяху.

Источник : Bloomberg, BBC

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