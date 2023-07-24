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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Парламент Ізраїлю схвалив судову реформу, яка спричинила хвилю масових протестів

Ізраїль ухвалення судової реформи протести
Фото: Getty Images

Парламент Ізраїлю (Кнесет) схвалив судову реформу, через яку країною прокотилися масові протести. Схвалений законопроєкт обмежить можливості суддів скасовувати рішення та призначення уряду.

Як пише Bloomberg, біля будівлі Кнесету зібралися десятки тисяч протестувальників, яких перед голосуванням затримувала поліція Ізраїлю та застосовувала проти них водомети.

Голосування бойкотувала опозиція, яка налічує 56 депутатів. Це дозволило правлячій коаліції прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу ухвалити законопроект 64 голосами проти 0.

Реформа обмежить повноваження Верховного суду Ізраїлю та не дозволить суддям скасовувати рішення уряду на підставі того, що вони є необґрунтованими.

Прихильники закону стверджують, що судова влада стала надто потужною і контролюється лівими. Водночас противники вважають, що цей закон підірве демократичний контроль, економіку й верховенство права в країні.

Критики також побоюються, що Нетаньягу може скористатися ослабленою судовою системою, щоб уникнути тюремного ув’язнення.

Масові протести в Ізраїлі розпочалися у січні, коли влада оголосила про план перегляду судової системи. Після протестів у березні стало відомо, що ухвалення судової реформи відтермінували до кінця липня. Про це домовилися міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір із Нетаньягу.

Джерело: Bloomberg, BBC
Ізраїль, Біньямін Нетаньягу, Судова реформа
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