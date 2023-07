Парламент Ізраїлю схвалив судову реформу, яка спричинила хвилю масових протестів

Парламент Ізраїлю (Кнесет) схвалив судову реформу, через яку країною прокотилися масові протести. Схвалений законопроєкт обмежить можливості суддів скасовувати рішення та призначення уряду.

Як пише Bloomberg, біля будівлі Кнесету зібралися десятки тисяч протестувальників, яких перед голосуванням затримувала поліція Ізраїлю та застосовувала проти них водомети.

8 am, the water cannons against protesters surrounding the Knesset. “The streets of Jerusalem look like an apocalyptic American movie,” @yanircozin says. pic.twitter.com/Q3SBO0eCyh

— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) July 24, 2023