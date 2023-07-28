ЕС ввел новые санкции против России за кампанию по дезинформации

Совет Европейского Союза принял решение о введении санкций против семи российских физических и пяти юридических лиц, причастных к искажению информации о российском вторжении в Украину.

Пресс-служба Совета ЕС сообщила, что подсанкционные лица ответственны за кампанию по манипулированию информацией под названием Recent Reliable News (Последние достоверные новости).

— Эта кампания, к которой присоединились государственные органы или органы, связанные с российским государством, использует фейковые веб-страницы, присваивающие идентичность национальных СМИ и правительственных веб-сайтов, а также фейковые аккаунты в социальных сетях, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти скоординированные и целенаправленные информационные манипуляции являются частью более широкой гибридной кампании России против ЕС и его государств-членов.

Совет ЕС ввел ограничительные меры против Inforos и трех его основателей. Inforos — это интернет-издание, тесно связанное с ГРУ, которое отвечает за создание более 270 проксисайтов, распространяющих пропаганду в поддержку войны России против Украины.

Под санкции также попали: российская некоммерческая организация Диалог, созданная властями Москвы и тесно связанная с администрацией президента РФ, Институт русской диаспоры, Агентство социального проектирования и Структура национальных технологий, две российские ІТ-компании, вовлеченные кампании цифровой дезинформации RRN, а также представители вышеупомянутых организаций.

В целом ограничительные меры ЕС в отношении действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в настоящее время применяются к около 1 800 физических и юридических лиц.

Все фигуранты списка подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на въезд, что не позволяет им въезжать на территорию ЕС или проезжать через нее транзитом.

Источник: Совет ЕС

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