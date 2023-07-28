ЄС запровадив нові санкції проти Росії за кампанію з дезінформації

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про запровадження санкцій проти семи російських фізичних та п’яти юридичних осіб, причетних до викривлення інформації про російське вторгнення в Україну.

Пресслужба Ради ЄС повідомила, що підсанкційні особи відповідальні за кампанію з маніпулювання інформацією під назвою Recent Reliable News (Последние достоверные новости).

— Ця кампанія, до якої долучилися державні органи або органи, пов’язані з російською державою, використовує фейкові вебсторінки, що привласнюють ідентичність національних ЗМІ та урядових вебсайтів, а також фейкові акаунти в соціальних мережах, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці скоординовані та цілеспрямовані інформаційні маніпуляції є частиною ширшої гібридної кампанії Росії проти ЄС та його держав-членів.

Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти Inforos та трьох його засновників. Inforos – це інтернет-видання, тісно пов’язане з ГРУ, яке відповідає за створення понад 270 проксісайтів, що поширюють пропаганду на підтримку війни Росії проти України.

Під санкції також потрапили: російська некомерційна організація Діалог, створена владою Москви та тісно пов’язана з адміністрацією президента РФ, Інститут російської діаспори, Агентство соціального проектування та Структура національних технологій, дві російські ІТ-компанії, залучені кампанії цифрової дезінформації RRN, а також представники вищезгаданих організацій.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, наразі застосовуються до близько 1 800 фізичних та юридичних осіб.

Усі фігуранти списку підлягають замороженню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на в’їзд, що не дозволяє їм в’їжджати на територію ЄС або проїжджати через неї транзитом.

Джерело: Рада ЄС

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