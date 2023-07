Проблема — это РФ: глава МИД Словакии раскритиковал Сийярто из-за его жалоб на войну в Украине

Министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Влаховский раскритиковал главу МИД Венгрии Петера Сийярто, который снова выразил нарекания из-за полномасштабной войны России против Украины.

Влаховский опубликовал видео с заявлениями Сийярто, которые распространил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. На видео министр Сийярто жаловался, что якобы Европейский Союз готовится к долговременной войне в Украине еще на четыре года.

В то же время словацкий политик в ответ попросил венгерского министра не говорить о мнениях людей перед тем, как спросить их. Влаховский отметил, что не припоминает дебатов, во время которых в ЕС говорили о четырех годах войны. По его мнению, проблема — это не ЕС, а Россия.

Он завершил сообщение на венгерском языке с надписью Ruszkik haza! Legyen béke. Это переводится: россиян — домой, да будет мир. Влаховский добавил цифру 1956. Журналисты предполагают, что он имел в виду восстание в Венгрии, подавленное советскими войсками.

Dear Péter, please don’t tell what other people think before you ask them. EU consists of 27 countries. I don’t recall any debate when we said the war will continue for 4 years. War can stop tomorrow. EU is not a problem, Russia is a problem. Ruszkik haza! Legyen béke! 1956 https://t.co/RGPxVbxGaF

— Miroslav Wlachovsky (@MWlachovsky) July 30, 2023