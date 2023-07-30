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Юлия Захарченко, редактор ленты

Проблема — это РФ: глава МИД Словакии раскритиковал Сийярто из-за его жалоб на войну в Украине

Проблема — это РФ: глава МИД Словакии раскритиковал Сийярто из-за его жалоб на войну в Украине
Фото: Getty Images

Министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Влаховский раскритиковал главу МИД Венгрии Петера Сийярто, который снова выразил нарекания из-за полномасштабной войны России против Украины.

Влаховский опубликовал видео с заявлениями Сийярто, которые распространил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. На видео министр Сийярто жаловался, что якобы Европейский Союз готовится к долговременной войне в Украине еще на четыре года.

— ЕС считает, что война в Украине продлится еще четыре года. Сколько людей погибнет за эти четыре года? Сколько венгров погибнет за четыре года? И сколько еще разрушений будет создано за четыре года, которые потом кому-то придется ликвидировать? — заявил венгерский министр.

В то же время словацкий политик в ответ попросил венгерского министра не говорить о мнениях людей перед тем, как спросить их. Влаховский отметил, что не припоминает дебатов, во время которых в ЕС говорили о четырех годах войны. По его мнению, проблема — это не ЕС, а Россия.

Он завершил сообщение на венгерском языке с надписью Ruszkik haza! Legyen béke. Это переводится: россиян — домой, да будет мир. Влаховский добавил цифру 1956. Журналисты предполагают, что он имел в виду восстание в Венгрии, подавленное советскими войсками.

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Європейський Союз, Война в Украине, Словакия, Венгрия
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