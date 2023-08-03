Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Самолеты НАТО наблюдали. Три грузовых судна успешно преодолели морскую блокаду РФ — СМИ
Срочно
Над Киевом уничтожены все более 10 дронов: какие разрушения нанесли обломки
Масштабная схема уклонения от призыва: в военкоматах 10 областей проведено почти 100 обысков
Все ожидают, что скажу что-то плохое: Харлан призналась, что сказала Смирновой после победы
На железнодорожном вокзале Керчь-Южная объявлена эвакуация, на Крымском мосту перекрыто движение
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Спрос в Украине увеличивается: в Европе производители оружия ищут новых работников

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Компании, производящие оружие в Центральной Европе, пытаются найти новых работников и призывают уже обученных вернуться на работу из-за увеличения спроса на военное оружие. Там планируют ускорить производство, чтобы передать в Украину.

По данным иностранных изданий, в Польше и Чехии имеют возможность самыми быстрыми с момента падения Берлинской стены темпами производить оружие, снаряды, другое военное вооружение.

Компании ускорили производство, чтобы поставлять больше оружия в Украину и удовлетворить спрос во всем мире, поскольку другие государства увеличивают расходы на оборону.

Одна из компаний — чешский производитель боеприпасов и артиллерийских снарядов STV Group, который строит квартиры для новых сотрудников и предлагает бесплатные обеды в столовой.

В то же время польская компания WB Group, которая производит военную технику, начала широкомасштабную кампанию по найму женщин на сборочные линии, где раньше работали преимущественно мужчины.

Читайте также
Усиление неба и задачи на осень: Зеленский рассказал о приоритетах Украины
Зеленський

Источник: Sky News
Война в Украине, витрати на оборону, Зброя, Зброя для України, Польша, Чехия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Начало обучения пилотов ВСУ на F-16 в августе и рост цен на зерно после атаки РФ по Измаилу: 526-й день войны
Спрос в Украине увеличивается: в Европе производители оружия ищут новых работников
Туркменистан отменил полеты в Москву после нескольких атак дронами
Удар дронів по Москві 24 липня 2023
Насиловали, угрожали отрезать половые органы: международный отчет о пытках оккупантов в Херсоне
Спрос в Украине увеличивается: в Европе производители оружия ищут новых работников
Латвия начала подготовку пограничного спецотряда из-за вагнеровцев и провокаций Беларуси
Латвія прапор
Закарпатье сможет обеспечить солью всю Украину – Зеленский
Спрос в Украине увеличивается: в Европе производители оружия ищут новых работников
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (02.08.2023)
Спрос в Украине увеличивается: в Европе производители оружия ищут новых работников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (02.08.2023)
Спрос в Украине увеличивается: в Европе производители оружия ищут новых работников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (02.08.2023)
Спрос в Украине увеличивается: в Европе производители оружия ищут новых работников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (02.08.2023)
Спрос в Украине увеличивается: в Европе производители оружия ищут новых работников
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь