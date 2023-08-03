Спрос в Украине увеличивается: в Европе производители оружия ищут новых работников

Компании, производящие оружие в Центральной Европе, пытаются найти новых работников и призывают уже обученных вернуться на работу из-за увеличения спроса на военное оружие. Там планируют ускорить производство, чтобы передать в Украину.

По данным иностранных изданий, в Польше и Чехии имеют возможность самыми быстрыми с момента падения Берлинской стены темпами производить оружие, снаряды, другое военное вооружение.

Компании ускорили производство, чтобы поставлять больше оружия в Украину и удовлетворить спрос во всем мире, поскольку другие государства увеличивают расходы на оборону.

Одна из компаний — чешский производитель боеприпасов и артиллерийских снарядов STV Group, который строит квартиры для новых сотрудников и предлагает бесплатные обеды в столовой.

В то же время польская компания WB Group, которая производит военную технику, начала широкомасштабную кампанию по найму женщин на сборочные линии, где раньше работали преимущественно мужчины.

Источник : Sky News

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