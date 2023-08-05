Экономические проблемы могут стоить Байдену части его избирателей – опрос

Многие американцы, голосовавшие за президента США Джо Байдена в 2020 г., считают, что под его руководством экономика Соединенных Штатов развивалась не лучшим образом и что они могут не голосовать за него на выборах 2024 году.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного Reuters/Ipsos.

Байден, демократ, который в 2020 году победил бывшего президента-республиканца Дональда Трампа, может рассчитывать на реванш в следующем году со своим старым противником, который лидирует в борьбе за выдвижение от Республиканской партии и в четверг должен был предстать перед судом, чтобы предъявить ему третье обвинение в совершении преступления.

Респондентов опроса спросили, за кого из них они проголосовали бы, “если бы выборы президента состоялись сегодня”, и 19% избирателей Байдена, участвовавших в опросе в 2020-м, ответили, что они либо не уверены, либо выбрали бы кого-то другого, кроме Байдена или Трампа. 6% процентов избирателей 2020 года, участвовавших в выборах Байдена, выбрали Трампа.

Сорок два процента избирателей 2020 года, участвовавших в опросе, заявили, что экономика “хуже”, чем в 2020 году, по сравнению с 33%, которые заявили, что она “лучше”, и 24%, которые заявили, что она “примерно такая же”.

Результаты опроса подчеркивают динамику, которую чиновники Белого дома пытаются переломить, посещая в этом месяце города по всей стране, чтобы привлечь внимание к усилиям Байдена, направленным на помощь экономике. Сам Джо Байден посетит Аризону, Нью-Мексико и Юту с 7 по 10 августа, чтобы рассказать о том, как его закон Inflation Reduction Act будет способствовать развитию производства и борьбе с изменением климата.

Около половины респондентов, проголосовавших за Байдена в 2020 г., заявили, что практически ничего не слышали о его основных политических инициативах по снижению инфляции или увеличению расходов на инфраструктуру.

Большинство участников опроса, проголосовавших за Байдена в 2020 году, — 78% — заявили: одобряют его деятельность на посту президента, что значительно выше его 40%-го рейтинга одобрения среди всех респондентов.

Однако среди избирателей Байдена в 2020 году существует критическое разделение.

Среди тех, кто не одобряет его деятельность, респонденты примерно в два раза чаще говорят, что инфляция является самой большой проблемой Америки, чем среди избирателей Байдена 2020 года, которые говорят, что президент хорошо справляется со своими обязанностями. Те, кто одобряет деятельность Байдена, делают относительно больший акцент на опасности политического экстремизма.

— Разница заключается в акценте на инфляции и стоимости жизни, — сказал Крис Джексон, исследователь общественного мнения из опросной фирмы Ipsos, которая проводит опросы для Reuters и других СМИ. Он добавил, что у Байдена еще есть время для того, чтобы задобрить своих отставших сторонников.

Результаты опроса указывают на отсутствие энтузиазма в отношении Байдена и подчеркивают риск того, что в следующем году демократы могут не прийти на избирательные участки с таким же энтузиазмом, а независимые избиратели, которые голосовали за демократов в 2020 году, могут проголосовать за республиканцев в 2024 году.

— Они не выведены из игры. Им нужно материально чувствовать себя лучше, потому они должны думать, что Байден что-то делает, — сказал Джексон.

При Байдене американские домохозяйства боролись с самой сильной за последние десятилетия инфляцией, хотя в последнее время темпы роста цен резко снизились. Экономический рост был скромным, хотя уровень безработицы упал до самого низкого уровня за последние десятилетия.

По словам одного из представителей администрации, показатели потребительских настроений указывают на рост оптимизма, как и предыдущие опросы Reuters/Ipsos, показывающие, что людей, ожидающих улучшения своего материального положения, больше, чем тех, кто ожидает его ухудшения.

Однако на прошлой неделе другой представитель администрации заявил, что в Белом доме прекрасно понимают, что чиновники должны лучше преподносить успехи политики Байдена.

Когда респондентов опроса попросили описать, сколько Байден и его администрация инвестировали в экономику США, 35% избирателей 2020 года выбрали вариант “недостаточно”. Около 53% выбрали вариант “примерно столько, сколько нужно”, 3% ответили “слишком много”, а остальные не знают.

Опрос проводился в режиме онлайн по всей стране и собрал ответы 2 009 взрослых американцев с интервалом достоверности около трех процентных пунктов.

Источник : Reuters

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