Голливудская актриса Энн Хэтэуэй продолжает демонстрировать невероятный стиль во время третьей беременности.

В этот раз Хэтэуэй появилась на мировой премьере психологического триллера Верити (Verity), состоявшейся 29 сентября в кинотеатре AMC Lincoln Square 13 в Нью-Йорке.

Беременная Энн Хэтэуэй появилась на премьере фильма Верити

Для выхода на красную дорожку Энн выбрала элегантное черное кружевное платье силуэта русалка с прозрачной блестящей накидкой от бренда Prabal Gurung.

Сейчас смотрят

Образ, созданный стилисткой Эрин Волш, дополнили бриллиантовый браслет и серьги-капли.

Также актрисе сделали вечерний макияж в бронзовых оттенках и высокую прическу с выпущенными прядями.

В ленте, снятой по мотивам бестселлера Коллин Гувер 2018 года, Хэтэуэй сыграла роль успешной писательницы Верити Кроуфорд.

Вместе с ней в фильме снялись Дакота Джонсон и Джош Гартнетт.

Премьера картины в кинотеатрах запланирована на 2 октября – это уже пятая кинолента с участием актрисы в 2026 году.

Напомним, что о третьей беременности Энн Хэтэуэй объявила в июне 2026 года, однако пол будущего ребенка до сих пор держит в тайне.

Энн Хэтэуэй и ее муж Адам Шульман уже воспитывают двух сыновей – 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека.

Источник : People

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.