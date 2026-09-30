Более 3 150 сбитых целей: Украина обсудила с Lockheed Martin переход на новые F-16
- Украинские пилоты F-16 сбили более 3150 воздушных целей.
- Среди уничтоженных целей — 666 крылатых ракет и около 2 500 БпЛА разных типов.
Украинские пилоты на истребителях F-16 уже сбили более 3 150 воздушных целей, среди которых 666 крылатых ракет и около 2 500 беспилотников разных типов, а также нанесли более 650 авиаударов по наземным целям российских войск.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ по итогам встречи украинской делегации с представителями Lockheed Martin.
Сколько целей сбили украинские F-16
Делегация Воздушных сил ВСУ во главе с командующим генерал-лейтенантом Анатолием Кривоножко встретилась с представителями Lockheed Martin.
Одной из тем стали результаты боевого применения истребителей F-16 украинскими пилотами. По словам Кривоножко, самолеты используют с ограниченным запасом боекомплекта и разным вооружением.
— Наши летчики максимально эффективно используют имеющиеся F-16 с ограниченным запасом боекомплекта. Используя разное вооружение, украинские пилоты F-16 уже сбили более 3 150 воздушных целей: 666 крылатых ракет и около 2 500 БпЛА разных типов, нанесли более 650 авиаударов по наземным целям противника, — заявил командующий Воздушными силами.
В Воздушных силах отметили, что за время боевого применения F-16 украинские пилоты добились значительных результатов как в перехвате воздушных целей, так и в ударах по российским объектам.
Во время встречи украинская делегация и представители Lockheed Martin отдельно обсудили дальнейшее укрепление украинской боевой авиации.
Руководитель направления по развитию возможностей самолетов F-16 Конор Мак Гуаер высоко оценил боевое применение истребителей украинскими пилотами и работу наземного авиационного персонала.
Также он выразил намерение помочь Украине повысить боевые возможности уже имеющихся самолетов.
Кроме того, стороны обсудили перспективу перехода авиации Воздушных сил на новые модификации Fighting Falcon. В частности, речь шла о F-16 Block 70/72.