От финансирования оборонных заказов уже сейчас зависят боевые возможности Украины в 2027 году, в частности способность вести активные боевые действия и наращивать дальнобойный компонент.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, комментируя потребности Сил обороны и дефицит финансирования на 2026 год.

Сколько Украине нужно на оборону в 2026 году

По словам Корецкого, общая стоимость войны для Украины в 2026 году составляет $155 млрд.

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Эта сумма включает бюджетное финансирование и внебюджетную материально-техническую помощь партнеров. Речь идет, в частности, о ракетах PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot, пусковых установках, самолетах и другом вооружении, которое Украина получает непосредственно в виде техники и боеприпасов.

Премьер отметил, что цифра в $155 млрд была представлена партнерам еще в феврале 2026 года во время заседания в формате Рамштайн. В марте она также была зафиксирована в Финансовой стратегии, которую правительство представило ЕС в рамках диалога по Ukraine Support Loan.

В настоящее время дефицит оборонных потребностей составляет $27 млрд.

Где правительство будет искать средства на оборону

Около $7 млрд правительство планирует привлечь за счет оптимизации и перераспределения бюджетных расходов.

Это предполагает более жесткий режим экономии государственных финансов и отсрочку части непервоочередных расходов. Эти ресурсы должны быть направлены, в частности, на выплаты военнослужащим и поддержку их семей.

Еще $20 млрд Украина рассчитывает получить при поддержке международных партнеров.

Корецкий подчеркнул, что эти средства необходимы для своевременной оплаты производства вооружений.

Напомним, Верховная Рада может провести дополнительное заседание 12 октября, чтобы принять законопроекты, от которых зависит получение Украиной международного финансирования.

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