Харьковщина — один из регионов Украины, который граничит с Россией. Из-за близости к границе область регулярно подвергается российским атакам, а воздушные тревоги здесь звучат часто и могут длиться часами.

В августе российские войска 80 раз атаковали Харьков. Погибли четыре человека, еще 94 пострадали, среди них пятеро детей. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, опубликовав данные департамента по чрезвычайным ситуациям горсовета.

Факты ICTV разобрались, когда была самая длинная воздушная тревога в Харькове и сколько она продолжалась.

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Сколько длилась самая длинная воздушная тревога в Харькове

По данным карты воздушных тревог, самая длинная воздушная тревога в Харькове длилась 50 часов 31 минуту 18 секунд.

Сигнал объявили 23 июля 2024 года в 18:31, а отбой прозвучал 25 июля в 21:02. То есть опасность продолжалась более двух суток.

По состоянию на 29 сентября 2026 года этот показатель остается самым длительным для Харьковской области.

Сколько длятся воздушные тревоги на Харьковщине

Продолжительность сигналов в регионе также остается высокой. По данным карты воздушных тревог, средняя продолжительность сигнала на областном уровне составляет 1 час 52 минуты 7 секунд.

По данным Игоря Терехова, только в августе в Харькове воздушную опасность объявляли 286 раз. В общей сложности тревоги длились 521 час 52 минуты — это почти 22 суток.

В области за тот же месяц тревоги звучали 155 раз, а их общая продолжительность составила 705 часов 36 минут, или почти 29 суток.

Чем россияне атаковали Харьков в августе

Как сообщил Игорь Терехов, в течение августа российские войска использовали различные виды беспилотников, ракет и реактивных систем.

В частности, в Харькове зафиксировали:

14 ударов БпЛА типа Молния;

14 применений реактивных Шахедов;

11 попаданий FPV-дронов;

10 попаданий обычных БпЛА Шахед;

8 ударов ракетами S-8000 Бандероль;

4 удара из РСЗО;

4 атаки реактивными БпЛА типа Италмас.

Также зафиксировали попадания без детонации и падение обломков.

Терехов отметил, что российские войска меняют вооружение, которое используют для атак по городу. По его словам, это имеет практическое значение для гражданских, поскольку реактивные дроны движутся быстрее, а между сигналом тревоги и взрывом иногда остаются считанные минуты.

Почему в Харькове часто звучат воздушные тревоги

Харьков расположен недалеко от российской границы, поэтому город регулярно оказывается под угрозой ударов. Российские войска атакуют не только жилые дома, но и энергетические и газовые сети, предприятия, склады, торговые центры и автозаправочные станции.

По данным, которые обнародовал Игорь Терехов, в августе удары фиксировались во всех районах Харькова. Всего за месяц погибли четыре человека, 94 пострадали, среди них пятеро детей.

Поэтому статистика воздушных тревог остается важной частью общей картины безопасности региона. Самая длинная воздушная тревога в Харькове и области продолжалась более двух суток — 50 часов 31 минуту 18 секунд.

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