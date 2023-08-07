Большинство стран уже определили свою роль в реализации пунктов Формулы мира: Ермак о саммите в Джидде

В Джидде состоялась вторая встреча дипломатических советников по национальной безопасности, политических директоров внешнеполитических ведомств ведущих стран мира по ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.

Итоги саммита в Саудовской Аравии подвел руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который возглавил украинскую делегацию по поручению президента Владимира Зеленского. Ермак отметил, что в очередной раз осознал, какую важную дипломатическую работу было сделано командой.

Так, в Джидде было представлено более 40 государств — это почти втрое больше, чем на консультациях в Копенгагене. Советники по нацбезопасности и политические директора внешнеполитических ведомств разных стран приняли участие вживую и онлайн.

В частности, представители Саудовской Аравии, Австралии, Аргентины, Бахрейна, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Дании, Эстонии, Европейского Союза, Египта, Индии, Испании, Италии, Иордании, Канады, Катара, Китая, Кувейта, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Норвегии, ОАЭ, Южно-Африканской Республики, Польши, Республики Корея, Румынии, Словакии, Союза Коморских Островов, США, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Чили, Швеции, Японии, а также ООН.

По словам Ермака, состоялись очень продуктивные консультации относительно ключевых принципов, на которых должен строиться справедливый и прочный мир. Представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение.

Руководитель Офиса президента отметил, что были разные взгляды, но все присутствующие засвидетельствовали преданность принципам Устава ООН, международного права, уважения к суверенитету, нерушимости территориальной целостности государств.

Именно на этих принципах построена Формула мира президента Зеленского, о которой рассказала украинская сторона.

По его мнению, встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство — участник консультаций, имеет возможность проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов, утверждает Ермак.

Так, 5 августа состоялись двусторонние встречи с главами делегаций США, Саудовской Аравии, Финляндии, Японии, Катара, Франции, ФРГ, Испании, Норвегии, Турции, Польши и Словакии.

А на следующий день, 6 августа, состоялись переговоры с советниками по вопросам нацбезопасности и внешней политики лидеров Швеции, ЮАР, Бахрейна, Канады, Италии, Дании, Республики Корея, а также с руководителем кабинета президента Европейской комиссии.

Ермак заверил, что стороны согласились продолжить работу на различных представительских уровнях для установления справедливого и всеобъемлющего мира. Он поблагодарил каждого за продуктивные переговоры.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.