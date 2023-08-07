Більшість країн уже визначили свою роль у реалізації пунктів Формули миру: Єрмак про саміт у Джидді

У Джидді відбулася друга зустріч дипломатичних радників з національної безпеки, політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

Підсумки саміту в Саудівській Аравії підбив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який очолив українську делегацію за дорученням президента Володимира Зеленського. Єрмак зазначив, що вкотре усвідомив, яку важливу дипломатичну роботу було зроблено командою.

Так, у Джидді було представлено понад 40 держав – це майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені. Радники з нацбезпеки і політичні директори зовнішньополітичних відомств різних країн взяли участь наживо та онлайн.

Зокрема, представники Саудівської Аравії, Австралії, Аргентини, Бахрейну, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Данії, Естонії, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Іспанії, Італії, Йорданії, Канади, Катару, Китаю, Кувейту, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, ОАЕ, Південно-Африканської Республіки, Польщі, Республіки Корея, Румунії, Словаччини, Союзу Коморських Островів, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чилі, Швеції, Японії, а також ООН.

За словами Єрмака, відбулися дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. Представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення.

Керівник Офісу президента зазначив, що були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права, поваги до суверенітету, непорушності територіальної цілісності держав.

Саме на цих принципах побудована Формула миру президента Зеленського, про яку розповіла українська сторона.

На його думку, зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава – учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів, стверджує Єрмак.

Так, 5 серпня відбулися двосторонні зустрічі з главами делегацій США, Саудівської Аравії, Фінляндії, Японії, Катару, Франції, ФРН, Іспанії, Норвегії, Туреччини, Польщі та Словаччини.

А наступного дня, 6 серпня, відбулися переговори з радниками з питань нацбезпеки та зовнішньої політики лідерів Швеції, ПАР, Бахрейну, Канади, Італії, Данії, Республіки Корея, а також з керівником кабінету президента Європейської комісії.

Єрмак запевнив, що сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях для встановлення справедливого та всеосяжного миру. Він подякував кожному за продуктивні переговори.

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