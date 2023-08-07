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Юлия Захарченко, редактор ленты

Не хотят оттягивать историю с Крымом на 10 лет: политолог о саммите в Джидди

Не хотят оттягивать историю с Крымом на 10 лет: политолог о саммите в Джидди
Фото: Pexels

Гарантии безопасности предусматривают тот факт, что нерушимость границ любого государства является в приоритете. Россия же настаивает на том, чтобы поделить Украину и забрать себе под контроль насовсем временно оккупированные территории.

Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок в эфире национального информационного телемарафона.

— Со стороны России прозвучало очень неприглядное заявление, оно не новое, Песков заявил, что они хотели бы оставить контроль за регионами, которые они уже взяли, можно сказать “засунули” к себе в Конституцию. Такие сигналы звучат давно, мол, давайте немного поделим Украину, что-то возьмем себе под контроль.

Присутствие ООН на саммите в Саудовской Аравии, хотя эта организация несколько себя не оправдывает, согласно тем задачам, которые она должна выполнять, но это означает, что страны, которые там присутствовали, в частности, Юго-Восточной Азии, Африки, пусть только две, но все же Ближнего Востока, настаивают на том, что нерушимость границ любой страны является в приоритете любой политики, — отметил политолог.

По словам аналитика, государства Третьего мира поддержали позицию, что необходимо выстраивать политику так, чтобы не поддерживать оккупацию территорий других стран.

— Это означает, что Россия должна вывести свои войска с территории Украины. Война не прекратится и не будет считаться завершенной до тех пор, пока войска РФ не выйдут с территории Украины. И страны Третьего мира поддержали сегодня позицию, что они должны выстроить свою политику так, чтобы не поддерживать захват других территорий.

Это основополагающий момент, который важен для определения базовых вещей в дальнейших переговорах. Если бы было, мол, давайте оттянем историю с Крымом на 10 лет — нет. Такого нет. Я считаю, что это очень положительный результат, — отметил он.

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Война в Украине, Дмитрий Песков, Крым, ООН, Росія, Саміт, Саудівська Аравія
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