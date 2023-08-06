В России одновременно бушуют два масштабных пожара: горит фабрика и склад элеватора

Днем 6 августа одновременно бушуют масштабные пожары в Московской области и Краснодарском крае РФ.

В Подмосковье, в поселке Синьково Дмитровского района, горит административное здание, по данным РосСМИ, фабрики Леко по изготовлению спортивных товаров.

Огонь, охвативший 1,2 тыс. кв. м площади, пытаются обуздать 68 спасателей с помощью 14 единиц техники.

Тем временем 78 пожарных и 16 единиц техники бросили на борьбу с огнем на складе элеватора с шелухой от семян в поселке Кубанском.

Там площадь пожара вдвое больше – 2 тыс. кв. м.

Усложняют тушение сильный ветер и сухая жаркая погода.

В данный момент российские МЧСники пытаются ликвидировать пожар, чтобы огонь не распространился на соседние здания.

Источник: МЧС России

Фото: Mash

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